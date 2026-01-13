Bundi : देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ सड़क पर उतरे हिन्दू संगठन

विरोध जता रहे लोग दोपहर को शहर में तलाई के बालाजी मंदिर परिसर पर एकत्रित हुए। एकत्रित सर्व हिन्दू समाज के लोग, संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता, व्यापारीयों ने दोपहर बारह बजे विरोध रैली निकाली। विरोध रैली तलाई के बालाजी मंदिर से शुरू हुई, जो शक्ति चौराहा, लाड़ीजी का चौक, चौमुखा बाजार अस्पताल चौराहा आदि मुख्य मार्ग से होते हुए थाना परिसर के सामने पहुंची। इस दौरान विरोध रैली में शामिल युवा, कार्यकर्ता देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस थाने पहुंचे।