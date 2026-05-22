Bundi : उदयपुर की तर्ज पर बूंदी को बनाएंगे वेडिंग डेस्टिनेशन, 500 करोड़ से विकास को मिलेगी नई दिशा – बिरला

बूंदी. लोकसभा अध्यक्ष गुरुवार को बूंदी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने करीब 48.98 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान टाउन हॉल में आयोजित "बूंदी विकास मंथन" कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्धजनों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों से बूंदी के समग्र विकास को लेकर सुझाव भी लिए गए। कार्यक्रम में बून्दी में प्रस्तावित लगभग 500 करोड़ रुपऐ के विकास कार्यों पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

अपने संबोधन में बिरला ने कहा कि "बूंदी केवल अतीत की विरासत बनकर न रहे, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का भी केंद्र बने", इसी उद्देश्य से शहर के विकास का एक व्यापक ब्लूप्रिन्ट तैयार किया गया है, जिसे अब चरणबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा।