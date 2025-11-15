केशवरायपाटन पालिका की सम्पति होगी नीलाम

केशवरायपाटन. न्यायालय के आदेश पर नगरपालिका की सम्पतियां कुर्क की जा रही है। नगरपालिका प्रशासन, राज्य सरकार व जनप्रतिनिधि इस बारे में गंभीर नहीं है। पालिका ने इस बारे में तीन माह पहले स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक से दिशा निर्देश मांगे थे, जो फाइलों में कैद हो कर रह गया। न्यायालय के आदेश पर एक मामले में एक अगस्त को अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी की कुर्सी कुर्क की गई थी। इसके बाद पालिका का अम्बेडकर भवन, जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर कुर्क किया गया। अब नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। न्यायालय के आदेश पर चल सम्पत्ति को न्यायालय परिसर में एकत्र किया जा रहा है। न्यायालय ने शहर के रामस्वरूप शर्मा बनाम नगरपालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी के मामले में न्यायालय ने 31 लाख 96 हजार 800 रुपए देने के आदेश दे रखें है। इस आदेश की पालना नहीं करने पर एक अगस्त को अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी की कुर्सी कुर्क करने के बाद तीन सितंबर को अचल सम्पत्ति में अम्बेडकर भवन व चल सम्पत्ति में जेसीबी मशीन कुर्क की थी। इस कुर्की के बाद मामले का निस्तारण नहीं किया गया। कुर्क सम्पत्ति का नोटिस जारी कर नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। 15 व 16 अक्टूबर को दोनों जब्त सम्पत्तियों को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन सम्पत्ति व भवन का मुल्यांकन नहीं होने पर मामला आगे नहीं बढ़ पाया। अब मुल्यांकन की कार्रवाई की जा रही है। जेसीबी पहले से ही न्यायालय परिसर में खड़ी करवा रखी थी। ट्रैक्टर को भी न्यायालय में लेकर आ गए हैं। अब पालिका की सम्पतियां व चल सम्पत्ति कभी भी नीलाम हो सकती है।