बूंदी में सांसद खेल महोत्सव का हुआ शुभारंभ, ग्रामीण प्रतिभाओं में उत्साह की लहर

खटकड़. कस्बे के खेल मैदान में गुरुवार को पंचायत स्तरीय सांसद खेल महोत्सव समारोह पूर्वक शुरू हुआ, जिसमे मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष अजेता ग्राम पंचायत के प्रशासक कन्हैया लाल मीणा थे। विशिष्ट अतिथि वार्ड पांच ग्राम सेवा सहकारी के पूर्व अध्यक्ष नीलकंठ जोशी, भाजपा के पूर्व इकाई अध्यक्ष गिरिराज शर्मा, महेंद्र जैन थे। शारीरिक शिक्षक मृगेंद्र सिंह ने बताया कि खेल महोत्सव में क्रिकेट, कबड्डी ओर वालीबॉल के पंचायत स्तर के खिलाड़ी भाग ले रहे है। उद्घाटन मेज क्रिकेट में खटकड़ ओर जावरा गांव के बीच शुरू हुआ, जिसका भाजपा मंडल अध्यक्ष कन्हैया लाल मीणा ने बल्लेबाजी कर उदघाटन किया। इस दौरान प्रधानाचार्य पुरूषोतम स्वरूप गर्ग, जावरा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान जितेन्द्र शर्मा, शिक्षक विक्रम कुमार, हरिशंकर नागर, शिक्षिका निधि नाम, ग्रामीण ओर विभिन्न टीमों के खिलाड़ी मौजूद रहे।