रामगढ़ टाइगर रिजर्व: बूंदी और केशवरायपाटन शहर इको-सेंसिटिव जोन से बाहर

उप वन संरक्षक देवेन्द्र सिंह भाटी ने समिति को इको-सेंसिटिव जोन में प्रतिबंधित, विनियमित और स्वीकृत गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। चर्चा के बाद समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि बूंदी और केशवरायपाटन के सुनियोजित विकास के लिए इन दोनों शहरों की सीमा में ईएसजेड का विस्तार शून्य रखा जाना सही है। हालांकि, अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जोन का विस्तार एक किलोमीटर या उससे अधिक रहेगा। इस अवसर पर नगरपरिषद सभापति सरोज अग्रवाल, तालेड़ा प्रधान राजेश रायपुरिया, केशवरायपाटन प्रधान वीरेन्द्र सिंह हाडा और संबंधित उपखंड अधिकारी भी मौजूद रहे।