Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बूंदी

रामगढ़ टाइगर रिजर्व: बूंदी और केशवरायपाटन शहर इको-सेंसिटिव जोन से बाहर

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व से सटे बूंदी शहर और केशवरायपाटन नगरपालिका क्षेत्र के निवासियों के लिए राहत की खबर है।

बूंदी

pankaj joshi

Sep 11, 2025

रामगढ़ टाइगर रिजर्व: बूंदी और केशवरायपाटन शहर इको-सेंसिटिव जोन से बाहर
बूंदी. इको-सेंसिटिव जोन के लिए आयोजित बैठक में चर्चा करते जिला कलक्टर व अन्य अधिकारी।

बूंदी. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व से सटे बूंदी शहर और केशवरायपाटन नगरपालिका क्षेत्र के निवासियों के लिए राहत की खबर है। इन दोनों शहरी क्षेत्रों के विकास को देखते हुए इन्हें टाइगर रिजर्व के इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया गया है। अब इन क्षेत्रों में विकास कार्यों पर ईएसजेड के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

यह निर्णय जिला कलक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में लिया गया है। बैठक में टाइगर रिजर्व के इको-सेंसिटिव जोन की प्रारूप अधिसूचना पर मिली आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया गया। समिति ने कुल 12 आपत्तियों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।

बैठक में जिला कलक्टर गोदारा ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में बची हुई वन भूमि का इंद्राज जल्द पूरा किया जाए।

वन अधिनियम, 1980 लागू होने के बाद गैर-वानिकी कार्यों के लिए आवंटित वन भूमि को चिन्हित करें। जिलों में स्थित ओरण, देव वन जैसी भूमियों और आर्द्रभूमियों (वेटलेंड) का सीमांकन प्राथमिकता से किया जाए।

उप वन संरक्षक देवेन्द्र सिंह भाटी ने समिति को इको-सेंसिटिव जोन में प्रतिबंधित, विनियमित और स्वीकृत गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। चर्चा के बाद समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि बूंदी और केशवरायपाटन के सुनियोजित विकास के लिए इन दोनों शहरों की सीमा में ईएसजेड का विस्तार शून्य रखा जाना सही है। हालांकि, अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जोन का विस्तार एक किलोमीटर या उससे अधिक रहेगा। इस अवसर पर नगरपरिषद सभापति सरोज अग्रवाल, तालेड़ा प्रधान राजेश रायपुरिया, केशवरायपाटन प्रधान वीरेन्द्र सिंह हाडा और संबंधित उपखंड अधिकारी भी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 05:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / रामगढ़ टाइगर रिजर्व: बूंदी और केशवरायपाटन शहर इको-सेंसिटिव जोन से बाहर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.