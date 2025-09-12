विकास कार्यों में लाओं तेजी, लेबर की संख्या बढ़ाओ

उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि यहां पर्यटकों के लिए बैठक व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित और आकर्षक बनाया जाएं। जिला कलक्टर ने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि आगामी बूंदी महोत्सव से पहले झील के सौंदर्यीकरण और फाउंटेन से संबंधित सभी शेष कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएं। इसके बाद कलक्टर ने बायपास रोड की साफ-सफाई की स्थिति देखी और पेच ग्राउंड व्यावसायिक योजना का जायजा लेकर नगरपरिषद आयुक्त को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।