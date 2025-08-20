बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सजग हुआ विभाग, अब पढ़ाया जाएगा ‘हेल्दी हैबिट्स’ का पाठ

विद्यार्थियों का चयन

स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों में से ही एक विद्यार्थी का चयन स्वास्थ्य राजदूत के रूप में किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में पत्र जारी कर आगामी दिनों में गाइडलाइन के अनुसार कार्य योजना बनाते हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए है। स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों में मोटापा रोकने के अभियान में पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों को शामिल किया गया है। जारी निर्देश में निदेशक ने स्पष्ट किया है कि अत्यधिक खाद्य तेल का सेवन कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं मोटापा, हृदय रोग और पाचन संबंधी समस्याओं से जुड़ा हुआ है।