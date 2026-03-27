Bundi : विभाग तैयार, पेयजल संकट वाले गांवों में होगी टैंकरों से सप्लाई

जिले में हैंडपंप व नलकूपों की स्थिति

जिले में 12 हजार 253 हैंडपंप स्थापित है। इनमें से गत वर्ष 3 हजार हैंडपंप खराब हो गए थे, इनमें से विभाग ने कुछ दुरूस्त करा दिए गए है, कुछ कराना शेष है। विभाग इसकी तैयारियों में जुटा है। पंचायत के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है। इसके बाद भी कहीं पर खराब होने की जानकारी मिलती है तो फिर जल्द उसे दुरुस्त कराने का काम किया जा रहा है। वहीं शहरी क्षेत्र में नलकूपों की स्थिति 160 है वहीं ग्रामीण एरिया में इसकी संख्या 360 है। कुछ जगहों पर नलकूप हवा फैंक रहे है। विभाग का कहना है कि हैंडपंपों की मरम्मत के लिए एक अप्रेल से अभियान चलेगा।