बूंदी

धार्मिक नगरी में एक माह से चल रहा सावन महोत्सव सपन्न

धार्मिक नगरी में एक महीने से चल रहा है सावन महोत्सव शनिवार को समाप्त होने के बाद मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना कर भजन कीर्तन के साथ भगवान के झूले की झांकी बनाई गई।

बूंदी

pankaj joshi

Aug 10, 2025

धार्मिक नगरी में एक माह से चल रहा सावन महोत्सव सपन्न
केशवरायपाटन. सावन महोत्सव पर केशव मंदिर में झूला दर्शन।

केशवरायपाटन. धार्मिक नगरी में एक महीने से चल रहा है सावन महोत्सव शनिवार को समाप्त होने के बाद मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना कर भजन कीर्तन के साथ भगवान के झूले की झांकी बनाई गई।

चंबल नदी किनारे स्थित पौराणिक केशव धाम पर सावन कृष्ण पक्ष से ही महोत्सव शुरू हो गया था। यहां पर प्रतिदिन भगवान माणक चौक में विराजमान होते हैं। उत्सव प्रतिमा की पूजा अर्चना कर सावन कथा की जाती है। महोत्सव की समापन पर विशेष पूजा अर्चना कर आरती की गई।

सावन की कथा के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। शहर के शिवालयों पर भी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर एक माह से चल रहे सावन उत्सव को विराम दिया। जबूमार्गेश्वर, राजराजेश्वर, मात्रा हनुमान मंदिर परिसर में स्थित सेतुबंध रामेश्वर महादेव, शिव वाटिका, माधोराजपुरा स्थित स्वेत वाहन महादेव, पंचायत समिति के सामने विश्वनाथ महादेव मंदिर पर उत्सव मनाया गया।

Published on:

10 Aug 2025 05:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / धार्मिक नगरी में एक माह से चल रहा सावन महोत्सव सपन्न

