धार्मिक नगरी में एक माह से चल रहा सावन महोत्सव सपन्न

सावन की कथा के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। शहर के शिवालयों पर भी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर एक माह से चल रहे सावन उत्सव को विराम दिया। जबूमार्गेश्वर, राजराजेश्वर, मात्रा हनुमान मंदिर परिसर में स्थित सेतुबंध रामेश्वर महादेव, शिव वाटिका, माधोराजपुरा स्थित स्वेत वाहन महादेव, पंचायत समिति के सामने विश्वनाथ महादेव मंदिर पर उत्सव मनाया गया।