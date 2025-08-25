सांसद ने नैनवां, दुगारी व खानपुरा में बाढ़ की स्थिति के हालात देखे

नैनवां. सांसद दामोदर अग्रवाल ने रविवार को बाढ़ प्रभावित नैनवां, दुगारी व खानपुरा में बाढ़ के हालात देखे। सांसद ने नैनवां में नगरपालिका सभागार में अभाव अभियोग भी सुने। सांसद पहले खानपुरा गांव पहुंचे। खानपुरा तालाब की वेस्टवेयर के पास बही सडक़ की स्थित देखकर निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

दुगारी में पहुंचे सांसद ने ट्रैक्टर बैठकर बाढ़ की स्थिति की जानकारी। सांसद पहले छोटे पारे पर पहुंचे। मकानों में भरे पानी की स्थिति देखी। उसके बाद में भी जल भराव की स्थिति देखी।

सरपंच रामलाल खींची ने कनक सागर बांध से हरवर्ष होने वाली परेशानी को लेकर ज्ञापन दिया जिसमे बड़े पारे के स्थान पर बांध पर 4 हाइड्रोलिक गेट लगाने व छोटे पारे से आने वाले पानी के निकास के लिए 20 फीट चौड़ाई का पक्का नाला बनाने की मांग की सांसद ने नैनवां में नगरपालिका में जनसुनवाई के बाद रायसागर व नवलसागर पर पहुंचकर ओवरफ्लो पानी से हुए नुकसान को देखा। भाजपा के जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, प्रधान पदम नागर,सीईओ रवि वर्मा, उपखण्ड अधिकारी प्रीति मीणा, थानाधिकारी कमलेश शर्मा, निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हरिराम मीणा भी साथ थे।