Bundi : पैंथर ने रोका श्रद्धालुओं का रास्ता, माता के द्वार पर लगाई दहाड़

बूंदी. गुढ़ानाथावतान. स्थानीय ग्राम पंचायत में जंगल में पहाड़ी पर स्थित कालदां माता मंदिर में चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस सुबह सुबह दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं का पैंथर ने रास्ता रोक लिया। बीच रास्ते में बैठे पैंथर को देखकर श्रद्धालु घबरा गए तथा वहां से भाग छूटे। बाद में सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पंहुची तथा वन्यजीव के पगमार्ग लिए। जानकारी के अनुसार ङ्क्षहडोली क्षेत्र के गुढ़ा बांध गांव से एक महिला व दो पुरूष अलसुबह पैदल ही दुर्वासा महादेव से कालदां माताजी के लिए रवाना हुए। चढ़ाई पर उनका सामना एक पैंथर से हुआ, जो एक चट्टान पर बैठा हुआ था। पैंथर श्रद्धालुओं की तरफ गुर्राया जिससे वे डर गए तथा भागकर अपनी जान बचाई। कालदां के रास्ते में पैंथर बैठे होने की सूचना पर डाटूंदा नाका प्रभारी राजेश शर्मा मौके पर पहुंचे और पगमार्क लिए। इसके बाद उन्होंने पैंथर होने की पुष्टि की है।