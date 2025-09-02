सामान्य होने लगे शहर में अस्पताल के हालात, जुटा रहे संसाधन

लाखों के उपकरण हो गए खराब, छोटे मोटे उपकरण मंगवाए

अस्पताल में बारिश का जल भराव होने से पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल द्वारा उपलब्ध करवाए गए सोनोग्राफी, एक्सरे, डेंटल चेयर आदि लाखों की मशीन अभी भी चलने की हालत में नहीं है। तकनीकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ऐसे में रोगियों की जांच प्रभावित हो रही है। चिकित्सालय प्रभारी डॉ. सुरेश कुमार ने बताया कि ऑपरेशन थियेटर के हालात भी अभी सुधर नही पाए हैं। रोगी वार्डो, लेबर रूम, आदि कि सफाई कार्य चल रहा है। लेबर रूम, रोगी वार्ड को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। जिससे रोगियों को भर्ती करने और उपचार में समस्या नहीं हो। रोगी वार्ड में साफ सफाई के बाद रोगियों को भर्ती करने और उपचार देने का काम शुरू कर दिया गया है। वही अभी इमरजेंसी वार्ड में कुछ रोगियों को भर्ती कर इलाज दिया जा रहा है। अस्पताल की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था शुरू करवाई गई है।