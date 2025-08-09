भीमलत के जोन-3 में टाइगर सफारी शुरू होने की बढ़ी उम्मीद, 24 घंटे निगरानी में रहेगा जंगल

गुढ़ानाथावतान. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटक स्थल भीमलत महादेव के जंगल अब 24 घंटे टाइगर रिजर्व प्रशासन की नजर में रहेंगे। भीमलत में बनी लवकुश वाटिका का नियंत्रण अब प्रादेशिक वन से टाइगर रिजर्व के कोर प्रबंधन के नियंत्रण में आ गया है। लवकुश वाटिका का विधिवत चार्ज हस्तांतरण टाइगर रिजर्व की भोपतपुरा रेंज को कर दिया है। चार्ज मिलते ही टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने लवकुश वाटिका में वनपाल नाका भीमलत की विधिवत शुरुआत कर 24 घंटे स्टाफ की नियुक्ति कर निगरानी बढ़ा दी है। गौरतलब है कि भीमलत लवकुश वाटिका का निर्माण 2 करोड़ की लागत से वन मंडल बूंदी के द्वारा कराया गया था। टाइगर रिजर्व बनने के बाद यह वाटिका टाइगर रिजर्व के भोपतपुरा रेंज में चली गई थी, लेकिन काम अधूरा होने से चार्ज नहीं दिया गया था।