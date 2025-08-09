9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बूंदी

भीमलत के जोन-3 में टाइगर सफारी शुरू होने की बढ़ी उम्मीद, 24 घंटे निगरानी में रहेगा जंगल

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटक स्थल भीमलत महादेव के जंगल अब 24 घंटे टाइगर रिजर्व प्रशासन की नजर में रहेंगे।

बूंदी

pankaj joshi

Aug 09, 2025

भीमलत के जोन-3 में टाइगर सफारी शुरू होने की बढ़ी उम्मीद, 24 घंटे निगरानी में रहेगा जंगल
भीमलत लवकुश वाटिका में लगाया गया टाइगर का लाइफ साइज मॉडल।

गुढ़ानाथावतान. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटक स्थल भीमलत महादेव के जंगल अब 24 घंटे टाइगर रिजर्व प्रशासन की नजर में रहेंगे। भीमलत में बनी लवकुश वाटिका का नियंत्रण अब प्रादेशिक वन से टाइगर रिजर्व के कोर प्रबंधन के नियंत्रण में आ गया है। लवकुश वाटिका का विधिवत चार्ज हस्तांतरण टाइगर रिजर्व की भोपतपुरा रेंज को कर दिया है। चार्ज मिलते ही टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने लवकुश वाटिका में वनपाल नाका भीमलत की विधिवत शुरुआत कर 24 घंटे स्टाफ की नियुक्ति कर निगरानी बढ़ा दी है। गौरतलब है कि भीमलत लवकुश वाटिका का निर्माण 2 करोड़ की लागत से वन मंडल बूंदी के द्वारा कराया गया था। टाइगर रिजर्व बनने के बाद यह वाटिका टाइगर रिजर्व के भोपतपुरा रेंज में चली गई थी, लेकिन काम अधूरा होने से चार्ज नहीं दिया गया था।

20वां मील घाटे पर बनेगी सुरक्षा चौकी
वन विभाग ने बूंदी चित्तौड़ मार्ग पर बूंदी व भीलवाड़ा जिले की सीमा के 20 वां मील प्राकृतिक स्थल पर वन विभाग की चौकी बनाने की तैयारी में है। अभी यहां पर साल भर से अस्थाई चौकी बनी हुई है। जिस पर 24 घंटे स्टाफ की नियुक्ति है। वन विभाग जल्दी ही मुंदेड़, बाणगंगा, लवकुश वाटिका, अधरशिला, भीमलत नाला, खंडेरिया, सीता कुंड, भलाकुई आदि स्थानों पर ट्रेक बनाकर अक्टूबर में टाइगर रिजर्व के इस जोन में पर्यटन शुरू करने की तैयारी में भी है।

लवकुश वाटिका देखने के लिए देना होगा शुल्क
भीमलत में बनी खूबसूरत लवकुश वाटिका में अभी तक देशी विदेशी पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन जल्दी ही इस लवकुश वाटिका में शुल्क निर्धारण कर प्रवेश देने की योजना बना रहा है। लवकुश वाटिका की देखरेख वन विभाग के साथ स्थानीय पारिस्थितिकी विकास समितियों को दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए उच्च स्तर पर निर्णय होना है।

भीमलत लवकुश वाटिका का चार्ज टाइगर रिजर्व की भोपतपुरा रेंज को दिया गया है और वहां स्टाफ की नियुक्ति भी कर दी है। यहां जल्दी ही पर्यटन गतिविधियां शुरू करने का प्रयास है।
देवेंद्र सिंह भाटी, उपवन संरक्षक एवं उपक्षेत्र निदेशक, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 06:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / भीमलत के जोन-3 में टाइगर सफारी शुरू होने की बढ़ी उम्मीद, 24 घंटे निगरानी में रहेगा जंगल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.