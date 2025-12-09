9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

पर्यटन को लग रहा ग्रहण: पांच सालों से घट रहे पर्यटक

छोटी काशी के नाम से विख्यात बूंदी प्रेम, बलिदान, शौर्य व त्याग की कहानियां समेटे हुए ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक समृद्धि और पुरातत्व के वैभव से सरोबार सिटी ऑफ स्टेपवेल्स के नाम से विश्व विख्यात फिर भी पर्यटन की ऊंचाइयों को नहीं छू पा रही।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Dec 09, 2025

पर्यटन को लग रहा ग्रहण: पांच सालों से घट रहे पर्यटक

बूंदी. रानीजी की बावड़ी की दीवार के पास गंदगी का ढेर।

बूंदी. छोटी काशी के नाम से विख्यात बूंदी प्रेम, बलिदान, शौर्य व त्याग की कहानियां समेटे हुए ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक समृद्धि और पुरातत्व के वैभव से सरोबार सिटी ऑफ स्टेपवेल्स के नाम से विश्व विख्यात फिर भी पर्यटन की ऊंचाइयों को नहीं छू पा रही।
शहर में पर्यटक बढे इसके लिए बूंदी महोत्सव, विश्व पर्यटन दिवस, बूंदी स्थापना दिवस सहित कई महोत्सव मनाए जाते है, लेकिन पर्यटकों को लाने के लिए आज तक कोई योजना नही बनी नतीजन पिछले पांच सालों में पर्यटक नहीं बढ़ पाए। सबसे अधिक पर्यटक गढ़ पैलेस व चित्रशाला देखने आते है। चित्रशाला में चित्रों का रंग फीका पडता जा रहा है, कई चित्र सीलन से खराब हो चुके है। बजट जारी होने के बाद भी विभाग चित्रशाला में रिनोवेशन का कार्य शुरू नही कर पाया, जिससे चित्रशाला के चित्रों की रंगत खत्म होती जा रही है।

पर्यटन स्थलों के बाहर कचरा पॉइंट
शहर के चौगान गेट , नागर सागर कुंड, रानीजी की बावडी, धाभाई कुंड, नवलसागर झील, चम्पाबाग गेट ओर बूंदी बाइपास रोड पर हमेशा कचरा रहता है जिससे पर्यटक असहज रहते है।

गंदगी सबसे बड़ी समस्या
शहर में पर्यटन स्थलों के बाहर कचरा पॉइंट बना दिए हर समय गन्दगी रहती है। पर्यटक इन स्थलों पर आते है गन्दगी के फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डालते है, जिससे बूंदी की छवि पर असर पड़ रहा है। गन्दगी की वजह से कई टूर कम्पनियों ने ग्रुप लाना बंद कर दिया। शहर साफ रहे इसके लिए योजना बनानी पड़ेगी, जिससे पर्यटकों में अच्छा सन्देश जाए।

योजना नहीं बनी
2006 से बूंदी साफ सुथरी थी तो लगातार पर्यटक बढऩे लगे और ये सिलसिला 2016 तक चलता रहा। 2011 में सबसे अधिक 17148 पर्यटक आए थे। 2019 से ही कोरोना काल से पर्यटकों की संख्या में कमी आने लगी और 2021 में केवल 52 पर्यटक आए। कोरोना के बाद पर्यटकों को लाने के लिए कोई योजना नहीं बनी, जिससे पर्यटकों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ। 2025 में नवम्बर तक 8239 पर्यटक ही आए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 12:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / पर्यटन को लग रहा ग्रहण: पांच सालों से घट रहे पर्यटक

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

महिला चिकित्सक का एपीओ निरस्त नहीं किया तो करेंगे आंदोलन

महिला चिकित्सक का एपीओ निरस्त नहीं किया तो करेंगे आंदोलन
बूंदी

Rajasthan Roadways: राजस्थान के इस जिले के लिए बड़ी खुशखबरी, पहली बार अहमदाबाद-वडोदरा के लिए चलेंगी लग्जरी रोडवेज बसें

Rajasthan Roadways, Bundi Ahmedabad Roadways bus, Bundi Vadodara Roadways bus, Luxury Roadways bus, Luxury Roadways bus in bundi, Luxury Roadways bus in Rajasthan, Bundi News, Rajasthan News
बूंदी

मेडिकल के बाद ही तय होगा कार्मिक रूट पर चलेंगे या कार्यालय में देंगे सेवाएं

मेडिकल के बाद ही तय होगा कार्मिक रूट पर चलेंगे या कार्यालय में देंगे सेवाएं
बूंदी

पटाखा बाइक के 125 साइलेंसरों को बुलडोजर चलाकर किया नष्ट

पटाखा बाइक के 125 साइलेंसरों को बुलडोजर चलाकर किया नष्ट
बूंदी

किसानों का बरसात ने बिगाड़ा बुवाई का गणित

किसानों का बरसात ने बिगाड़ा बुवाई का गणित
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.