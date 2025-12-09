पर्यटन को लग रहा ग्रहण: पांच सालों से घट रहे पर्यटक

बूंदी. छोटी काशी के नाम से विख्यात बूंदी प्रेम, बलिदान, शौर्य व त्याग की कहानियां समेटे हुए ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक समृद्धि और पुरातत्व के वैभव से सरोबार सिटी ऑफ स्टेपवेल्स के नाम से विश्व विख्यात फिर भी पर्यटन की ऊंचाइयों को नहीं छू पा रही।

शहर में पर्यटक बढे इसके लिए बूंदी महोत्सव, विश्व पर्यटन दिवस, बूंदी स्थापना दिवस सहित कई महोत्सव मनाए जाते है, लेकिन पर्यटकों को लाने के लिए आज तक कोई योजना नही बनी नतीजन पिछले पांच सालों में पर्यटक नहीं बढ़ पाए। सबसे अधिक पर्यटक गढ़ पैलेस व चित्रशाला देखने आते है। चित्रशाला में चित्रों का रंग फीका पडता जा रहा है, कई चित्र सीलन से खराब हो चुके है। बजट जारी होने के बाद भी विभाग चित्रशाला में रिनोवेशन का कार्य शुरू नही कर पाया, जिससे चित्रशाला के चित्रों की रंगत खत्म होती जा रही है।