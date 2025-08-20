दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे पर यातायात हुआ शुरू

लबान. दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे पर क्षेत्र में स्थित लबान इंटरचेंज से यातायात मंगलवार से शुरू हो गया। क्षेत्र में अतिवृष्टि के चलते मेगा कोटा दौसा हाइवे की जर्जर पुलिया के कारण एक्सप्रेस वे पर वाहनों का आवागमन बन्द कर दिया गया था।

जानकारी अनुसार विगत दिनों हुई बरसात के बाद मेगा हाइवे पर पापड़ी पुलिया व बाबई पुलिया की जर्जर हालत को देखते हुए जिला कलक्टर के निर्देश पर एक्सप्रेस वे पर लबान इंटरचेंज पर वाहनों का आवागमन बन्द कर दिया गया था। बाद में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर द्वारा कोटा जिले में भी गोपालपुरा से आगे ङ्क्षलक रोड पर इसी की जर्जर पुलिया पर वाहनों के दबाव को देखते हुए टोल नाको को बंद कर बेरिकैड्स लगा कर बन्द कर दिया था। बाद में स्थानीय प्रशासन द्वारा पापड़ी व बाबई पुलिया का मरम्मत कार्य किए जाने से अब एक्सप्रेस वे पर भी वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया गया है।