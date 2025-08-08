बीस बेड के वार्ड पर ताला, पुरुषों के साथ में भर्ती कर रहे महिला मरीज

तीन वर्ष बाद भी नहीं बढ़ी सुविधाएं

तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा यहां पर 30 बेड का हॉस्पिटल को क्रमोन्नत करवाकर 50 बेड कर दिया था, लेकिन तीन वर्ष बीतने के बाद भी यहां पर 50 बेड का अस्पताल संचालित नहीं हो पाया हैं। यहां पर स्वीकृति के बाद ऊपर के हॉल में 20 बेड ओर लगा दिए थे, लेकिन वे हाल में ही बंद रहते हैं। इस कारण रोगी परेशान हो रहे हैं। गुरुवार को दोपहर को चिकित्सालय के हाल बेहाल नजर आए। यहां पर पुरुष वार्ड में 10 पलंग थे। उसी में महिला व पुरुष रोगियों का उपचार चल रहा था। कई बेड पर दो-दो रोगी लेटे हुए थे। महिला रोगियों का कहना था कि बेड छोटे होने के कारण एक बेड में दो-दो रोगी लेटना काफी मुश्किल है। वार्डों में गंदगी पसरी हुई थी। दुर्गंध का वातावरण बना रहता है। शौचालय की स्थिति भी ज्यादा ठीक नहीं है।