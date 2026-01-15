Bundi : पानी में डूबती राह, रेल पटरी से गुजरना मजबूरी

बच्चों की पढ़ाई खतरे में

अंडरपास बंद होने से स्कूल जाने वाले बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चों को समय पर स्कूल पहुंचने के लिए रेलवे ट्रैक का सहारा लेना पड़ता है। अभिभावक बच्चों को हाथ पकडकऱ पार कराते हैं, लेकिन तेज गति से गुजरती ट्रेनें हमेशा डर का माहौल बनाए रखती हैं। ग्रामीण राकेश मीणा, गिरिराज ने बताया की रेलवे लाइन पार करते समय पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। कुछ मामलों में लोग घायल हुए, तो कुछ बाल-बाल बचे। हर हादसे के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच करता है, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकल पाया।