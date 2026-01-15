Bundi : छतों पर शहर, हाथ मेें डोर और गूंजता रहा वो काटा…

चाइनीज मांझे की 23 चरखी जब्त

तालेड़ा पुलिस ने चाइनीज मांझे पर कार्रवाई करते हुए 23 चरखी जब्त की है। थानाधिकारी अरङ्क्षवद भारद्वाज ने बताया पुलिस टीम द्वारा गश्त व अवैध कार्यो की चैंङ्क्षकग के दौरान विभिन्न स्थानों से 23 चरखी/गट्टा चाइनीज विभिन्न रंगों के प्लास्टिक की चरखी पर लपेटा हुआ मांझा को कब्जे में लिया गया, जिसकी धार बहुत तेज थी तथा मांझा नाइलोन धागे का बनाया जाकर इस पर सीसे का लेप किया हुआ है। प्रतिबंधित चाइनीज मांझा 23 मांझा/गिटटे को जलाकर नष्ट किया गया।