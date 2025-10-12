दो सरकार बदली, शुरू नहीं हो पा रही गौण मंडी

गौण मंडी की इस भूमि का आवंटन नगरपालिका के नाम होने से नगरपालिका ने कृषि उपज मंडी को भूमि की डीएलसी दर की राशि जमा कराने को कहा। नगरपालिका ने 17 जुलाई 2020 को कृषि उपज मंडी को जारी किए डीएलसी दर से 49 प्रतिशत कम राशि से जमा कराने को कहा। उसके बाद 17 दिसबर 2020 को दूसरा मांगपत्र जारी कर कृषि उपजमंडी को तीन करोड़ 19 लाख रुपए की राशि का मांग पत्र थमा दिया। कृषि उपज मंडी ने राशि अधिक होना बताकर राशि जमा कराने से मना कर दिया। तीन वर्ष तक मामला भूमि की दर तय नहीं हो पाने से मामला उलझा रहा।