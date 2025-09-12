युवाओं ने उठाया बीड़ा तो दो घंटे में चमका दिया कुंड

मंडल से जुड़े भूपेंद्र योगी ने बताया की यह सदस्य कई समय से शहर के कुंड बावड़ियों को स्वच्छ व सुंदर बनाने में जुटे हुए है। सभी सदस्यों ने मिलकर पूर्व में भी सूरज छतरी, बाला कुंड डोबरा महादेव, दधिमती माता बावडी में श्रमदान कर कचरा मुक्त किया। नागर सागर कुंड में किए गए श्रमदान में व्यापार संघ की ओर से निरंजन जिंदल, अमित गौतम, महावीर भड़कत्या व पर्यटन छायाकार नारायण मंडोवरा ने सहयोग किया व आमजन से इन कुंडों में कचरा नही डालने की अपील की।