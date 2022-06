वरिष्ठ नागरिकों को 7 प्राइवेट बैंक FD पर दे रहे हैं 6 से 7% का रिटर्न

Fixed deposit: वरिष्ठ नागरिकों को 7 प्राइवेट बैंक फिक्स डिपॉजिट पर 6% से 7% का रिटर्न दे रहे हैं। इस सात बैकों की लिस्ट में आरबीएल बैंक(RBL Bank), डीसीबी बैंक (DCB Bank), बंधन बैंक (Bandhan Bank), आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank), इंडसइंड बैंक (indusind bank), यस बैंक (Yes Bank) और कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) शामिल हैं।

Fixed deposit: अगर आप वरिष्ठ नागरिकों के लिए ज्यादा से ज्यादा रिटर्न वाला फिक्स डिपॉजिट (Fixed deposit) ढूढ़ रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। वरिष्ठ नागरिकों के फिक्स डिपॉजिट पर 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 7 बैंक 6% से 7% का रिटर्न दे रहे हैं। 6% से 7% का रिटर्न देने वाले बैंको में कई बड़े प्राइवेट बैंक भी शामिल हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों का पैसा निवेश करने के लिए सबसे सुरक्षित और अच्छा विकल्प फिक्स डिपॉजिट को ही माना जाता है। इसमें आपको शेयर मार्केट की तरह रिस्क भी नहीं रहता है और इसका पैसा आप कभी भी अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं, हालांकि समय से पहले फिक्स डिपॉजिट तोड़ने पर आपको कुछ जुर्माना देना पड़ सकता है।

