कारोबार

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

कारोबार

8th Pay Commission Update: 1 जनवरी से लागू होगा आठवां वेतन आयोग, कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? ​समझिए कैलकुलेशन

नए साल से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 29, 2025

8th cpc

हर दस साल में एक वेतन आयोग का गठन होता है। (PC: AI/Gemini)

नए साल की शुरुआत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकती है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की तैयारी में बताया जा रहा है। इसके साथ ही करीब एक करोड़ से अधिक सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बदलाव होने की उम्मीद है। फिलहाल आयोग की सिफारिशें सार्वजनिक नहीं की गई हैं, लेकिन चर्चाओं और शुरुआती अनुमानों ने कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।

वेतन आयोग क्या होता है?

केंद्र सरकार हर दस साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है, ताकि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को महंगाई, जीवन-यापन की लागत और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप घटाया या बढ़ाया जा सके। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था और अब उसकी जगह 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। इस बार भी महंगाई के साथ वास्तविक वेतन में गिरावट और सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर सिफारिशें की जाएंगी।

Fitment Factor क्या है और क्यों है सबसे अहम?

वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। महंगाई के साथ कई अन्य पैमानों के आधार पर इसकी गणना की जाती है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग को लेकर शुरुआती अनुमानों में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.57 के बीच रहने की संभावना है।

कितनी हो सकती है Basic Pay?

अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन मौजूदा 7वें वेतन आयोग के बेसिक पे से सीधे 2.57 गुना हो जाएगा। निम्न प्रकार से मूल वेतन में बढ़ोतरी हो सकती।

Level 1
7वां वेतन आयोग: 18,000 रुपये
8वां वेतन आयोग: 46,260 रुपये
Level 2
7वां वेतन आयोग: 19,900 रुपये
8वां वेतन आयोग: 51,143 रुपये
Level 3
7वां वेतन आयोग: 21,700 रुपये
8वां वेतन आयोग: 55,769 रुपये
Level 4
7वां वेतन आयोग: 25,500 रुपये
8वां वेतन आयोग: 65,535 रुपये
Level 5
7वां वेतन आयोग: 29,200 रुपये
8वां वेतन आयोग: 75,044 रुपये

Updated on:

29 Dec 2025 02:25 pm

Published on:

29 Dec 2025 02:24 pm

