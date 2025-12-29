8th Pay Commission Update: 1 जनवरी से लागू होगा आठवां वेतन आयोग, कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? ​समझिए कैलकुलेशन

नए साल की शुरुआत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकती है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की तैयारी में बताया जा रहा है। इसके साथ ही करीब एक करोड़ से अधिक सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बदलाव होने की उम्मीद है। फिलहाल आयोग की सिफारिशें सार्वजनिक नहीं की गई हैं, लेकिन चर्चाओं और शुरुआती अनुमानों ने कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।