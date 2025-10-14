Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

8th Pay Commission में डबल हो सकती है बेसिक सैलरी, इतना फिटमेंट फैक्टर रख सकती है सरकार

7वें वेतन आयोग में मिनिमम बेेसिक पे 18000 रुपये हो गई थी।

2 min read

भारत

image

Ashish Deep

Oct 14, 2025

What will be the salary in 8th Pay Commission?, How much is an 8 pay increase?, How much DA hike in July 2025?, क्या आठवीं वेतन आयोग की कोई संभावना है?, 8 वेतन वृद्धि कितनी है?,

फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। (फोटो : फ्री पिक)

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से प्रतीक्षित 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा लेकर आने वाला है। सूत्रों के मुताबिक, नया वेतन ढांचा 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, भले ही इसका पूरा क्रियान्वयन 2027 तक खिंच जाए। इस बदलाव से देशभर के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर फायदे में रहेंगे।

क्या है फिटमेंट फैक्टर?

वेतन आयोग में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होती है। यह एक मल्टीपल होता है, जिसके जरिए पुराने बेसिक वेतन को गुणा करके नया बेसिक तय किया जाता है। उदाहरण के लिए छठे वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 रुपये था। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 फिटमेंट फैक्टर तयकर उससे गुणा करके 18,000 रुपये किया गया। अब 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 1.96 हो सकता है।

कितना बढ़ेगा वेतन?

अगर फिटमेंट फैक्टर 1.96 तय होता है, तो वर्तमान न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये बढ़कर 35,280 रुपये तक पहुंच सकता है। इसमें महंगाई भत्ता (DA) शामिल नहीं होगा, लेकिन मकान किराया भत्ता (HRA) जोड़ा जाएगा, जो शहर की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होता है।

नए वेतन के कैलकुलेशन में फायदा

पुराना बेसिक वेतन × 1.96 = नया बेसिक वेतन (8वां वेतन आयोग के तहत)। इस फॉर्मूले से हर स्तर (Level 1 से Level 18 तक) के कर्मचारियों का नया बेसिक अनुमानित किया जा सकता है।

कुल अनुमानित सैलरी कितनी हो जाएगी

मान लीजिए, एक लेवल-9 के केंद्रीय कर्मचारी की मौजूदा सैलरी है :
मौजूदा बेसिक वेतन : 53,100
डीए (58%) : 30,798
एचआरए (27%) : 14,337
कुल वेतन : 98,235

अब, 8वें वेतन आयोग के तहत :

नया बेसिक वेतन : 1,04,076
डीए (रीसेट के बाद) : 0
एचआरए (27%) : 28,100
कुल वेतन : 1,32,177

जनवरी 2026 से मिलेगा एरियर

हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयोग की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया में डेढ़ साल से अधिक का समय लग सकता है। फिर भी वेतन में बढ़ोतरी जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और कर्मचारियों को एरियर के रूप में पेमेंट किया जाएगा। अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा वेतन सुधार साबित हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

14 Oct 2025 11:17 am

Published on:

14 Oct 2025 11:06 am

Hindi News / Business / 8th Pay Commission में डबल हो सकती है बेसिक सैलरी, इतना फिटमेंट फैक्टर रख सकती है सरकार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

LG Electronics के IPO में पैसा लगाने वालों की हुई मौज, शेयर ने पहले ही दिन करा दिया खूब मुनाफा

LG Electronics IPO listing
कारोबार

Gold Silver Price Today: दिवाली से पहले सोने में जबरदस्त तेजी, उधर सरपट भाग रही चांदी, जानिए कितना महंगा हो गया जेवर बनवाना

Gold Silver Price Today
कारोबार

Good News: दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब PF खाते से निकाल सकेंगे पूरा पैसा; EPFO ने नियमों को बनाया आसान

कारोबार

Retail Inflation: घट गए तेल, सब्जी और अनाज के दाम, 8 साल के निचले स्तर पर आई महंगाई, उधर इस सेक्टर में बढ़ी कीमतें

Retail Inflation
कारोबार

7.37 करोड़ PF खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, रिटर्न बढ़ाने की हो रही तैयारी, न्यूनतम पेंशन में भी होगा इजाफा

Minimum Pension Scheme
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.