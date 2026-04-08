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निवेश का नया नजरिया: क्या ‘Fixed Income’ के सुरक्षित दायरे में आपका पैसा सुरक्षित है?

बैंक में फिक्स्ड डिपोजिट के जरिए अपनी रकम पर ब्याज लेने का ट्रेंड क्या अब भी आपके लिए फायदे का सौदा है या अब ये आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है, जानें पंकज चांडक से

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भारत

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Abhishek Mehrotra

Apr 08, 2026

Relevancy of FD

Relevancy of FD

भारतीय निवेश बाजार आज एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ Equity (शेयर बाजार) ने पिछले कुछ वर्षों में शानदार रिटर्न दिया है, तो दूसरी तरफ Real Estate हमेशा से भारतीयों की पहली पसंद रहा है। एक पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाते मेरा मानना है कि 'Wealth Creation' के लिए इक्विटी और रियल एस्टेट का अपना महत्वपूर्ण स्थान है।


लेकिन, आज का यह लेख विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए है जो अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा 'Safe & Guaranteed' (सुरक्षित और निश्चित) रखना चाहते हैं। जब बात सुरक्षा की आती है, तो भारत में Bank FD सबसे लोकप्रिय है। परंतु, क्या गिरते ब्याज दरों और बढ़ते टैक्स के दौर में FD वाकई 'सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित विकल्प' है? आइये एक तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं।

  1. एसेट एलोकेशन: रिस्क और सुरक्षा का संतुलनहर निवेशक के पोर्टफोलियो में Equity (ग्रोथ के लिए) और Debt/Safe Assets (सुरक्षा के लिए) का मिश्रण होना चाहिए। जो लोग बाजार का उतार-चढ़ाव नहीं झेल सकते या जो अपनी मेहनत की कमाई पर 'गारंटी' चाहते हैं, वे अक्सर बैंक FD का रुख करते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी चूक हो रही है- Re-investment Risk। यानी आप अपनी कमाई से बड़ी कमाई करने में चूक जाते हैं।
  2. विकसित भारत @ 2047: गिरती ब्याज दरों का संकटइतिहास गवाह है कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, ब्याज दरें गिरती हैं। आज की 7% की FD, 10 साल बाद शायद 4% पर मिले।Bank FD : यहाँ आप आज पैसा लगाते हैं, लेकिन रिन्यूअल के समय आप बाजार की दया पर होते हैं।

Insurance Savings (Rate-Lock): यहां आप आज की उच्च ब्याज दर को अगले 15-20 सालों के लिए अनुबंध कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए वरदान है जो भविष्य में ब्याज दरों के गिरने की चिंता से मुक्त होना चाहते हैं।

  1. 'अनुशासन' बनाम 'सुविधा': वार्षिक निवेश की ताकतFD में पैसा एकमुश्त (One-time) जाता है, जिसे जरूरत पड़ने पर तोड़ना आसान है। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इसके विपरीत, इंश्योरेंस प्लान्स में वार्षिक निवेश (Yearly Investment) का मॉडल एक अनिवार्य वित्तीय अनुशासन पैदा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा हर साल सुरक्षित भविष्य के लिए अलग रख रहे हैं, जो अंततः एक विशाल टैक्स-फ्री फंड (Corpus) में बदल जाता है।
  2. टैक्स का 'करंट' और कानूनी सुरक्षा (MWP Act)टैक्स: बैंक FD का ब्याज पूरी तरह टैक्स के दायरे में आता है, जिससे आपका प्रभावी रिटर्न (Net Return) काफी कम हो जाता है। वहीं, Section 10(10D) के तहत इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पूरी तरह Tax-Free है।

सुरक्षा: व्यापारियों के लिए सबसे खास बात यह है कि बैंक FD कानूनी देनदारियों में कुर्क की जा सकती है, लेकिन Married Women’s Property Act (MWPA) के तहत लिया गया इंश्योरेंस प्लान लेनदारों की पहुंच से बाहर होता है* यह आपके परिवार की 'अंतिम सुरक्षा दीवार' है।

निष्कर्ष: सही चुनाव कैसे करें?

यदि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो Equity आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि आप फिजिकल एसेट चाहते हैं, तो Real Estate बेहतरीन है।


लेकिन, यदि आप अपने पोर्टफोलियो के 'Safe Bucket' के लिए बैंक FD देख रहे हैं, तो रुकिए! अपनी भविष्य की टैक्स-फ्री इनकम और रेट-लॉक गारंटी के लिए Insurance Savings Plan को प्राथमिकता दें।
अल्पकालिक लिक्विडिटी के लिए FD रखें, लेकिन 'Legacy' और 'Long-term Retirement' के लिए आज ही दरों को सुरक्षित करें।


सलाह: एक स्मार्ट निवेशक वह है जो जानता है कि किस पैसे को जोखिम में डालना है और किस पैसे पर 'गारंटी' की मुहर लगानी है। अपने निवेश पोर्टफोलियो का ऑडिट आज ही अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से करवाएं।

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Updated on:

08 Apr 2026 11:49 am

Published on:

08 Apr 2026 11:41 am

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