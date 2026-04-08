निवेश का नया नजरिया: क्या ‘Fixed Income’ के सुरक्षित दायरे में आपका पैसा सुरक्षित है?



लेकिन, आज का यह लेख विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए है जो अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा 'Safe & Guaranteed' (सुरक्षित और निश्चित) रखना चाहते हैं। जब बात सुरक्षा की आती है, तो भारत में Bank FD सबसे लोकप्रिय है। परंतु, क्या गिरते ब्याज दरों और बढ़ते टैक्स के दौर में FD वाकई 'सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित विकल्प' है? आइये एक तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं।