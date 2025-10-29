Adani Group के शेयरों में तेजी से उछला मार्केट, मेटल और IT स्टॉक्स भी चढ़े, जानिए मार्केट का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी ऑयल एंड गैस में 2.04 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी मीडिया में 1.65 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.56 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.76 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.09 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.45 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.61 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.64 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.60 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.05 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.60 फीसदी और निफ्टी एफएमसीजी में 0.90 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।