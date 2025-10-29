Adani Group के शेयरों में तेजी से उछला मार्केट, मेटल और IT स्टॉक्स भी चढ़े, जानिए मार्केट का हाल

शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ है। (PC: Pixabay)
भारतीय शेयर बाजार आज बढ़त लेकर बंद हुआ है। अडानी ग्रुप के शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.44 फीसदी या 368 अंक की बढ़त के साथ 84,997 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 शेयर हरे निशान पर और 9 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.45 फीसदी या 117 अंक की बढ़त के साथ 26,053 पर बंद हुआ।
अडानी ग्रुप के शेयरों में आज अच्छी-खासी तेजी देखने को मिली है। अडानी एनर्जी का शेयर 5 फीसदी बढ़कर 966.70 रुपये पर बंद हुआ। अडानी ग्रीन का शेयर 10.80 फीसदी या 108 रुपये बढ़कर 1113.05 पर बंद हुआ। अडानी टोटल का शेयर 2.15 फीसदी बढ़कर 634.50 पर बंद हुआ। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 1.65 फीसदी बढ़कर 2534.80 रुपये पर बंद हुआ है।
सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी अडानी पोर्ट्स, एचसीएल टेक, एनटीपीसी, पावरग्रिड, सनफार्मा, टाटा स्टील, एशियन पेंट, ट्रेंट, रिलायंस, एसबीआई और आईटीसी में दर्ज हुई। इसके अलावा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। इससे इतर बीईएल, इटरनल, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, कोटक बैंक, एचयूएल, बजाज फिनसर्व और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी ऑयल एंड गैस में 2.04 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी मीडिया में 1.65 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.56 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.76 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.09 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.45 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.61 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.64 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.60 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.05 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.60 फीसदी और निफ्टी एफएमसीजी में 0.90 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।
