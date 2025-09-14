क्या आपका भी Credit Score 700 से ऊपर है? मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे

700 या 750 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर यह दिखाता है कि आवेदक की समय पर पेमेंट करने और समझदारी से क्रेडिट मैनेज करने की हिस्ट्री रही है। बैंकों के लिए ऐसे ग्राहकों के लोन या क्रेडिट कार्ड के आवेदन को मंजूर करना आसान होता है। 750 से ऊपर का स्कोर काफी अच्छा माना जाता है, इससे न्यूनतम जांच-पड़ताल के साथ मंजूरी की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ग्राहकों में डिफॉल्ट का रिस्क कम होता है। उच्च क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों के आवेदन जल्दी प्रोसेस होते हैं। स्कोर 700 से ऊपर होने पर बैंक को कम दस्तावेज या कम वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है, जिससे प्रक्रिया तेज हो जाती है।