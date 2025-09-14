Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

क्या आपका भी Credit Score 700 से ऊपर है? मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे

Advantages of Good Credit Score: अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से अधिक है, तो आपको कई सारे फायदे मिल सकते हैं। इनमें फास्ट लोन अप्रूवल, कम ब्याज दर का फायदा और अधिक क्रेडिट लिमिट्स जैसे कई बेनिफिट्स शामिल हैं।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 14, 2025

Advantages of Good Credit Score
क्रेडिट स्कोर अधिक होने के काफी फायदे हैं। (PC: Gemini)

सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर किसी भी व्यक्ति की वित्तीय साख का प्रमाण होता है। सिबिल स्कोर अधिक होने के कई फायदे हैं। वहीं, यह कम हो, तो इसके कई नुकसान भी हैं। 700 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है। अच्छा क्रेडिट स्कोर रखने वाले व्यक्ति को लोन और क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा लोन में कम ब्याज दर का फायदा मिलता है और लोन प्रोसेसिंग भी फास्ट होती है। आइए उच्च क्रेडिट स्कोर के कुछ प्रमुख फायदों के बारे में जानते हैं।

फास्ट अप्रूवल

700 या 750 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर यह दिखाता है कि आवेदक की समय पर पेमेंट करने और समझदारी से क्रेडिट मैनेज करने की हिस्ट्री रही है। बैंकों के लिए ऐसे ग्राहकों के लोन या क्रेडिट कार्ड के आवेदन को मंजूर करना आसान होता है। 750 से ऊपर का स्कोर काफी अच्छा माना जाता है, इससे न्यूनतम जांच-पड़ताल के साथ मंजूरी की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ग्राहकों में डिफॉल्ट का रिस्क कम होता है। उच्च क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों के आवेदन जल्दी प्रोसेस होते हैं। स्कोर 700 से ऊपर होने पर बैंक को कम दस्तावेज या कम वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है, जिससे प्रक्रिया तेज हो जाती है।

ये भी पढ़ें

कैश में करते हैं 20,000 रुपये से ज्यादा का लेनदेन? पेनल्टी में देनी पड़ जाएगी उतनी ही रकम, जानिए नियम
कारोबार
Cash Payment Rules

कम ब्याज दर का फायदा

अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो आपको लोन और क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज दरें मिल सकती हैं। 700 से ऊपर स्कोर वाले ग्राहकों को विश्वसनीय माना जाता है, इसलिए बैंकों और एनबीएफसी द्वारा इन्हें कम ब्याज दर ऑफर की जाती है।

बढ़ जाती है क्रेडिट लिमिट

अच्छा सिबिल स्कोर होने पर क्रेडिट कार्ड और लोन पर अधिक क्रेडिट लिमिट मिलती है। बैंकों को ऐसे ग्राहकों पर भरोसा होता है और वे उन्हें अधिक राशि उधार देने के लिए तैयार रहते हैं। यह खासकर बड़े खर्चों जैसे घर या कार खरीदने में फायदेमंद होता है, जहां अधिक फंडिंग की आवश्यकता होती है।

कर सकते हैं नेगोसिएशन

मजबूत क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहक बैंकों से बेहतर शर्तों के लिए बातचीत कर सकते हैं। चाहे वह कम ब्याज दर हो, कम प्रोसेसिंग फीस हो या लचीली पुनर्भुगतान शर्तें।

प्री-अप्रूव्ड ऑफर

कर्जदाता अक्सर उच्च क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को प्री-अप्रूव्ड लोन ऑफर करते हैं। इन ऑफर्स में सामान्यतः कम कागजी कार्रवाई होती है और लोन जल्दी डिस्बर्स हो जाता है।

अन्य आकर्षक ऑफर

कई प्रीमियम क्रेडिट कार्ड और लोन प्रोडक्ट्स केवल उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं, जिनका क्रेडिट स्कोर उच्च होता है। 700 से ऊपर का स्कोर होने पर आपको कैशबैक, रिवॉर्ड्स या एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जैसे फायदे मिल सकते हैं।

ये भी पढ़ें

अगर आपने भी किये हैं ये 5 लेनदेन तो जरूर भरें ITR, वरना आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस
कारोबार
ITR Rules

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Sept 2025 09:55 am

Hindi News / Business / क्या आपका भी Credit Score 700 से ऊपर है? मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.