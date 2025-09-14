क्या आपका भी Credit Score 700 से ऊपर है? मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे

सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर किसी भी व्यक्ति की वित्तीय साख का प्रमाण होता है। सिबिल स्कोर अधिक होने के कई फायदे हैं। वहीं, यह कम हो, तो इसके कई नुकसान भी हैं। 700 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है। अच्छा क्रेडिट स्कोर रखने वाले व्यक्ति को लोन और क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा लोन में कम ब्याज दर का फायदा मिलता है और लोन प्रोसेसिंग भी फास्ट होती है। आइए उच्च क्रेडिट स्कोर के कुछ प्रमुख फायदों के बारे में जानते हैं।
700 या 750 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर यह दिखाता है कि आवेदक की समय पर पेमेंट करने और समझदारी से क्रेडिट मैनेज करने की हिस्ट्री रही है। बैंकों के लिए ऐसे ग्राहकों के लोन या क्रेडिट कार्ड के आवेदन को मंजूर करना आसान होता है। 750 से ऊपर का स्कोर काफी अच्छा माना जाता है, इससे न्यूनतम जांच-पड़ताल के साथ मंजूरी की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ग्राहकों में डिफॉल्ट का रिस्क कम होता है। उच्च क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों के आवेदन जल्दी प्रोसेस होते हैं। स्कोर 700 से ऊपर होने पर बैंक को कम दस्तावेज या कम वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है, जिससे प्रक्रिया तेज हो जाती है।
अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो आपको लोन और क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज दरें मिल सकती हैं। 700 से ऊपर स्कोर वाले ग्राहकों को विश्वसनीय माना जाता है, इसलिए बैंकों और एनबीएफसी द्वारा इन्हें कम ब्याज दर ऑफर की जाती है।
अच्छा सिबिल स्कोर होने पर क्रेडिट कार्ड और लोन पर अधिक क्रेडिट लिमिट मिलती है। बैंकों को ऐसे ग्राहकों पर भरोसा होता है और वे उन्हें अधिक राशि उधार देने के लिए तैयार रहते हैं। यह खासकर बड़े खर्चों जैसे घर या कार खरीदने में फायदेमंद होता है, जहां अधिक फंडिंग की आवश्यकता होती है।
मजबूत क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहक बैंकों से बेहतर शर्तों के लिए बातचीत कर सकते हैं। चाहे वह कम ब्याज दर हो, कम प्रोसेसिंग फीस हो या लचीली पुनर्भुगतान शर्तें।
कर्जदाता अक्सर उच्च क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को प्री-अप्रूव्ड लोन ऑफर करते हैं। इन ऑफर्स में सामान्यतः कम कागजी कार्रवाई होती है और लोन जल्दी डिस्बर्स हो जाता है।
कई प्रीमियम क्रेडिट कार्ड और लोन प्रोडक्ट्स केवल उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं, जिनका क्रेडिट स्कोर उच्च होता है। 700 से ऊपर का स्कोर होने पर आपको कैशबैक, रिवॉर्ड्स या एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जैसे फायदे मिल सकते हैं।