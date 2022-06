गेहूं, चीनी के बाद अब चावल की बारी, इस कारण से अब निर्यात पर बैन लगा सकती है सरकार

Rice Export Ban: गेहूं और चीनी के बाद अब सरकार चावल के निर्यात पर बैन लगाने पर विचार कर रही है। हालांकि, इसपर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। यदि सरकार ऐसा करती है तो किन देशों पर पड़ेगा प्रभाव?

दुनियाभर में महंगाई ने सभी की कमर तोड़ रखी है। इसका प्रभाव न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है बल्कि भारत की इकॉनोमी पर भी पड़ रहा है। भारत में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार पहले ही गेहूं और चीनी के निर्यात पर बैन लगा चुकी है। अब खबर आ रही है की सरकार चावल के निर्यात पर भी बैन लगा सकती है पिछले 5 दिनों में चावल के दामों में 10 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है। बांग्लादेश ने चावल पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी और टैरिफ दोनों को ही 62.5 फीसदी से कम कर 25 फीसदी कर दिया। इस फैसले के बाद से चावल दामों में तेजी आई है।

