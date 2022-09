एयर इंडिया का बदलेगा नाम, टाटा ग्रुप करेगा रीब्रांडिंग, विश्व स्तरीय एयरलाइन के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य

टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के कायाकल्प की योजना बनाई है, जिसके तहत एयर इंडिया को रीब्रांडिंग किया जाएगा। रीब्रांडिंग के बाद एयर इंडिया का नाम ‘विहान.एआई’ (Vihaan.AI) हो जाएगा। इसके साथ ही अगले 5 साल का प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत विमानन मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी।

टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने अगले 5 सालों में घरेलू व अंतरराष्ट्रीय विमानन मार्केट में तेजी से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत सबसे पहले एयर इंडिया का नाम बदलते हुए ‘विहान.एआई’ (Vihaan.AI) किया जाएगा। एयर इंडिया के MD और CEO कैंपबेल विल्सन ने कहा कि यह एयर इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ ही एक नए युग की शुरुआत है। हम नए उद्देश्य और अविश्वसनीय गति के साथ एक ब्रेब (बहादुर) नए एयर इंडिया की नींव रख रहे हैं।

Air India to be rebranded as Vihaan. All you need to know about the transformation plan