Adani-Embraer Deal: भारत में पहली बार बनेंगे हवाई जहाज, इस कारोबारी ग्रुप ने ब्राजील की कंपनी के साथ मिलाया हाथ

भारत में अम्ब्रेयर के हवाई जहाजों का पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है। कमर्शियल, डिफेंस और बिजनेस एविएशन में कंपनी के करीब 50 विमान यूज हो रहे हैं। इस समय स्टार एयर एम्ब्रेयर के हवाई जहाजों का यूज करती है। एंब्रेयर को भारत से और ऑर्डर मिल सकते हैं, क्योंकि एयरबस और बोइंग के पास डिमांड का भारी दबाव है। इन कंपनियों को नए ऑर्डर देने पर अगले दशक के मध्य तक भी डिलीवरी मिलना मुश्किल है। वहीं, भारत 80 से 146 सीटों वाले हवाई जहाजों के लिए एक काफी बड़ा मार्केट है। अगले 20 वर्षों में भारत को ऐसे 500 हवाई जहाजों की जरूरत होगी।