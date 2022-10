Pets In Airplane: पालतू कुत्ते और बिल्ली के साथ कर सकेंगे हवाई सफर, जानिए कौनसी एयरलाइन नवंबर से शुरू कर रही सेवा

हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल हवाई यात्रा के दौरान पैसेंजर अपने साथ पालतू कुत्ते और बिल्ली लेकर जा सकेंगे। इसको लेकर अगले महीने यानी नवंबर से शुरुआत की जा रही है।

अगर आप कुत्ते और बिल्ली पालने के शौकीन हैं और उन्हें हमेशा अपने साथ ही रखते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर हैं। दरअसल अब तक ऐसे यात्रियों को हवाई यात्रा के दौरान काफी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि यात्री अपने साथ अपने पालतू जानवरों को लेकर यात्रा नहीं कर सकते थे। लेकिन अब तक इन यात्रियों के लिए एयरलाइंस बड़ी सुविधा शुरू कर रही है। खास बात यह है कि ये सुविधा अगले महीने यानी नवंबर से ही शुरू की जा रही है। यानी नवंबर यात्री हवाई सफर के दौरान अपने साथ पालतू कुत्ते और बिल्ली लेकर जा सकेंगे।

