Mukesh Ambani या Gautam Adani, इस साल किस पर सबसे ज्यादा मेहरबान हुईं लक्ष्मी?

दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स गूगल के पूर्व सीईओ Larry Page हैं। उनकी कुल संपत्ति 267 अरब डॉलर की है और इस साल अब तक उन्होंने 98.3 अरब डॉलर कमाए हैं। जबकि बीते 24 घंटों में यह आंकड़ा 2.27 अरब डॉलर रहा है। तीसरे नंबर पर 252 अरब डॉलर की दौलत के साथ Larry Ellison हैं। इस साल अब तक उन्होंने 60.1 अरब डॉलर कमाए हैं। चौथे स्थान पर अमेजन फाउंडर Jeff Bezos हैं, जो 251 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में 12.2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। 5वें नंबर पर Sergey Brin हैं। उनकी कुल नेटवर्थ 248 अरब डॉलर है और इस साल अब तक उन्होंने 89.6 अरब डॉलर कमाए हैं।