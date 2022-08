Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना में सरकार 1 अक्‍टूबर 2022 से बड़ा बदलाव करने जा रही हैृ। इसके लिए वित्‍त मंत्रालय ने की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद अब अटल पेंशन योजना में इनकम टैक्‍सपेयर यानी आयकरदाता निवेश नहीं कर पाएंगे।

Atal Pension Yojana: असं‍गठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पेंशन की सुविधा देने के मकसद से सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी, जिसमें अब 1 अक्‍टूबर 2022 से सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना के निवेश नियमों में संशोधन किया है, जिसके बाद इनकम टैक्‍सपेयर यानी आयकरदाता 'अटल पेंशन योजना' में निवेश नहीं कर पाएंगे। 'अटल पेंशन योजना' में यह बदलाव 1 अक्‍टूबर से लागू होगा।

