Bank Holidays in December: अगले महीने अलग-अलग शहरों में कुल 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, जरूरी काम निपटाना है तो पहले से कर लें तैयारी

1 दिसंबर 2025 को राज्य उद्घाटन दिवस और स्वदेशी आस्था दिवस के चलते इटानगर और कोहिमा जोन में बैंकों की छुट्टी होगी।

3 दिसंबर 2025 को सेंट फ्रांसिस जेवियर के पर्व पर पणजी जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

7 दिसंबर 2025 को रविवार के चलते सभी बैंक बंद रहेंगे।

12 दिसंबर 2025 को पा तोगन नेंगमिंजा संगमा की पुण्यतिथि पर शिलांग जोन में बैंक बंद रहेंगे।

13 दिसंबर 2025 को दूसरे शनिवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।

14 दिसंबर 2025 को रविवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।

18 दिसंबर 2025 को यू सोसो थाम की पुण्यतिथि पर शिलांग जोन में बैंक बंद रहेंगे।

19 दिसंबर 2025 को गोवा मुक्ति दिवस पर पणजी जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

20 दिसंबर 2025 को लॉसूंग/नामसूंग पर गैंगटोक जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

21 दिसंबर 2025 को रविवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।

22 दिसंबर 2025 को लॉसूंग/नामसूंग पर गैंगटोक जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

24 दिसंबर 2025 को ​क्रिसमस ईव पर आइजोल, कोहिमा, शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।

25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस पर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।

26 दिसंबर 2025 को क्रिसमस सेलिब्रेशन के चलते आइजोल, कोहिमा, शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।

27 दिसंबर 2025 को क्रिसमस पर कोहिमा और चौ​थे शनिवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।

28 दिसंबर 2025 को रविवार की छुट्टी रहेगी।

30 दिसंबर 2025 को यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि पर शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।

31 दिसंबर 2025 को न्यू इयर ईव/इमोइनू इरत्पा पर आइजोल और इम्फाल में बैंक बंद रहेंगे।