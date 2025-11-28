Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Bank Holidays in December: अगले महीने अलग-अलग शहरों में कुल 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, जरूरी काम निपटाना है तो पहले से कर लें तैयारी

December bank holidays: दिसंबर 2025 में देश के अलग-अलग हिस्सों में कुल 18 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। आइए जानते हैं कि किन-किन तारीखों पर बैंक बंद रहेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

image

Thalaz Sharma

Nov 28, 2025

Bank Holidays in December 2025

दिसंबर में कुल 18 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। (PC: Pixabay)

Bank Holidays in December 2025: आजकल बैंकिंग से जुड़े सभी काम ऑनलाइन हो जाते हैं, लेकिन कुछ कामों के लिए बैंक जाना ही पड़ता है। अगर आप भी बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कहीं उस दिन बैंक बंद ना हो। दिसंबर 2025 में देश के अलग-अलग हिस्सों में कुल 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई के नियमों के अनुसार हफ्ते के हर रविवार को बैंकों का सार्वजनिक अवकाश रहता है। इसके अलावा महीने के दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं। आइए जानते हैं कि दिसंबर में किन-किन तारीखों पर बैंक बंद रहेंगे।

दिसंबर 2025 में इन तारीखों पर बंद रहेंगे बैंक

1 दिसंबर 2025 को राज्य उद्घाटन दिवस और स्वदेशी आस्था दिवस के चलते इटानगर और कोहिमा जोन में बैंकों की छुट्टी होगी।
3 दिसंबर 2025 को सेंट फ्रांसिस जेवियर के पर्व पर पणजी जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
7 दिसंबर 2025 को रविवार के चलते सभी बैंक बंद रहेंगे।
12 दिसंबर 2025 को पा तोगन नेंगमिंजा संगमा की पुण्यतिथि पर शिलांग जोन में बैंक बंद रहेंगे।
13 दिसंबर 2025 को दूसरे शनिवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।
14 दिसंबर 2025 को रविवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।
18 दिसंबर 2025 को यू सोसो थाम की पुण्यतिथि पर शिलांग जोन में बैंक बंद रहेंगे।
19 दिसंबर 2025 को गोवा मुक्ति दिवस पर पणजी जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
20 दिसंबर 2025 को लॉसूंग/नामसूंग पर गैंगटोक जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
21 दिसंबर 2025 को रविवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।
22 दिसंबर 2025 को लॉसूंग/नामसूंग पर गैंगटोक जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
24 दिसंबर 2025 को ​क्रिसमस ईव पर आइजोल, कोहिमा, शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।
25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस पर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।
26 दिसंबर 2025 को क्रिसमस सेलिब्रेशन के चलते आइजोल, कोहिमा, शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।
27 दिसंबर 2025 को क्रिसमस पर कोहिमा और चौ​थे शनिवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।
28 दिसंबर 2025 को रविवार की छुट्टी रहेगी।
30 दिसंबर 2025 को यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि पर शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।
31 दिसंबर 2025 को न्यू इयर ईव/इमोइनू इरत्पा पर आइजोल और इम्फाल में बैंक बंद रहेंगे।

हालांकि, कई बैंकिंग सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। लेकिन कुछ काम बैंक में जाकर ही हो पाते हैं। चेक, डिमांड ड्राफ्ट या लॉकर के लिए आपको बैंक जाना ही होगा। इसलिए बैंक जाने से पहले जरूर जांच लें कि उस दिन आपके शहर में बैंकों की छुट्टी तो नहीं है।

SIP Calculation: सिर्फ 200 रुपये रोजाना बचाकर 1 करोड़ की रकम कैसे इकट्ठा करें, देखिए तरीका
कारोबार
SIP Calculation

Published on:

28 Nov 2025 11:09 am

Hindi News / Business / Bank Holidays in December: अगले महीने अलग-अलग शहरों में कुल 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, जरूरी काम निपटाना है तो पहले से कर लें तैयारी

