SIP Calculation: सिर्फ 200 रुपये रोजाना बचाकर 1 करोड़ की रकम कैसे इकट्ठा करें, देखिए तरीका

अगर आपसे कहा जाए कि 200 रुपये रोजाना बचाकर आप करोड़पति बन सकते हैं, तो आप शायद नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आज के जमाने में 200 रुपये की वैल्यू ही क्या है. तो आपको वित्तीय अनुशासन (financial discipline) की ताकत को समझना होगा. अगर आप लंबी अवधि में छोटा ही सही लेकिन लगातार निवेश करते रहते हैं, तो आप एक बड़ी धनराशि जुटा सकते हैं. म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए लोगों ने बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं, क्योंकि दूसरे असेट क्लास के मुकाबले म्यूचुअल फंड में अपनी सहूलियत और क्षमता के हिसाब से निवेश करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है.