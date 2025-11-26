Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

SIP Calculation: सिर्फ 200 रुपये रोजाना बचाकर 1 करोड़ की रकम कैसे इकट्ठा करें, देखिए तरीका

SIP Calculation: म्यूचुअल फंड एसआईपी में आप छोटी-छोटी बचत करके भी बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। इसमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

image

Mohammad Hamid

Nov 26, 2025

SIP Calculation

एसआईपी से लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। (PC: Gemini)

अगर आपसे कहा जाए कि 200 रुपये रोजाना बचाकर आप करोड़पति बन सकते हैं, तो आप शायद नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आज के जमाने में 200 रुपये की वैल्यू ही क्या है. तो आपको वित्तीय अनुशासन (financial discipline) की ताकत को समझना होगा. अगर आप लंबी अवधि में छोटा ही सही लेकिन लगातार निवेश करते रहते हैं, तो आप एक बड़ी धनराशि जुटा सकते हैं. म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए लोगों ने बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं, क्योंकि दूसरे असेट क्लास के मुकाबले म्यूचुअल फंड में अपनी सहूलियत और क्षमता के हिसाब से निवेश करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है.

इसलिए अगर आप महज 200 रुपये भी रोजाना बचाकर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो लंबी अवधि में आप एक बड़ी धनराशि अपने लिए जुटा सकते हैं. जो कि कई लाखों रुपये या करोड़ रुपये तक हो सकती है. क्योंकि म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि में निवेश करने पर आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है. हालांकि म्यूचुअल फंड निवेश में जोखिम भी रहता है, लेकिन रिटर्न भी बाकी असेट्स के मुकाबले ज्यादा मिलता है.

तो चलिए कैलकुलेशन के जरिए समझते हैं कि रोजाना 200 रुपये के निवेश से आप अपने लिए कितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं.

केस नंबर- 1

200 रुपये रोजाना का मतलब, महीने का 30x200 = 6,000 रुपये
मंथली SIP = 6,000 रुपये
अनुमानित रिटर्न = 12% सालाना
निवेश की अवधि = 20 वर्ष
कुल निवेश = 14.40 लाख रुपये
कुल राशि = 55.19 लाख रुपये

यानी अगर आप 20-22 साल की उम्र से ही 200 रुपये की बचत करके म्यूचुअल फंड में निवेश करते रहे तो जब तक आप 40-42 साल की उम्र में होंगे, आपके खाते में एक बड़ी रकम आ चुकी होगी. जिसका इस्तेमाल आप किसी भी एक बड़े खर्चे में कर सकते हैं, जैसे घर खरीदने, कार खरीदने या फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए.

केस नंबर- 2

ये तो तब है जब आप पूरे 20 साल की अवधि में मंथली SIP 6,000 रुपये ही करते हैं, लेकिन आप जॉब भी करेंगे तो SIP की रकम को हर साल बढ़ा भी सकते हैं. मान लीजिए आप हर साल 10% से SIP को बढ़ा देते हैं, तब आपके पास 20 साल बाद 1.19 करोड़ रुपये होंगे. यानी सालाना 10% के स्टेप अप से आप 20 साल में 50 लाख रुपये ज्यादा कमा सकते हैं.

इसे कहते हैं स्टेप-अप और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का डबल डोज. देखिए कैलकुलेशन:

मंथली SIP = 6,000 रुपये
अनुमानित रिटर्न = 12% सालाना
निवेश की अवधि = 20 वर्ष
सालाना स्टेप अप = 10%
कुल निवेश = 41.23 लाख रुपये
कुल राशि = 1.19 करोड़ रुपये

इसलिए कोई भी निवेश छोटा नहीं होता, अगर उसे नियमित रूप से लंबे समय के लिए किया जाए. ये जानकारी सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए दी गई है. आपको निवेश संबंधी फैसले अपने निवेश सलाहकार से मिलकर करना चाहिए, जो कि आपकी जोखिम लेने की क्षमता, निवेश की क्षमता के आधार पर आपकी वित्तीय जरूरतों के हिसाब से सलाह देंगे.

Hindi News / Business / SIP Calculation: सिर्फ 200 रुपये रोजाना बचाकर 1 करोड़ की रकम कैसे इकट्ठा करें, देखिए तरीका

