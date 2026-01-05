क्या 27 जनवरी को भी बंद रहेंगे बैंक? सामने आई बड़ी खबर, लगातार 3 दिन ठप रहेगा कामकाज!

यूएफबीयू का कहना है कि सरकार को हमारी मांग पर ध्यान देना चाहिए। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने इस जायज मांग पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। 5-डेज बैंकिंग से कामकाज प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि बैंककर्मी सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन 40 मिनट अधिक काम करने पर सहमत हुए हैं। UFBU द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), जीआईसी आदि संस्थानों में पहले से ही सप्ताह में 5 दिन कामकाज की व्यवस्था है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार, शेयर बाजार आदि शनिवार को बंद रहते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों में भी शनिवार को काम नहीं होता। इसलिए बैंकों में 5-दिवसीय सप्ताह शुरू न करने की कोई वजह नहीं है।