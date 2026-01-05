क्या 27 जनवरी को भी बंद रहेंगे बैंक? सामने आई बड़ी खबर, लगातार 3 दिन ठप रहेगा कामकाज!

बैंककर्मियों ने अपनी मांग को लेकर 27 को हड़ताल की चेतावनी दी है। (PC: AI)
5 day banking demand: बैंक 27 जनवरी को बंद रह सकते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा और 25 जनवरी को साप्ताहिक अवकाश है। ऐसे में अगर 27 जनवरी को भी बैंक बंद रहे तो पूरे तीन दिन बैंकिंग गतिविधियां प्रभावित होंगी। दरअसल, बैंक कर्मियों ने 5-डेज बैंकिंग की मांग को लेकर हड़ताल की चेतावनी दी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के तत्वावधान में बैंक कर्मचारियों के संघों ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर 27 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।
यूएफबीयू का कहना है कि सरकार को हमारी मांग पर ध्यान देना चाहिए। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने इस जायज मांग पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। 5-डेज बैंकिंग से कामकाज प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि बैंककर्मी सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन 40 मिनट अधिक काम करने पर सहमत हुए हैं। UFBU द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), जीआईसी आदि संस्थानों में पहले से ही सप्ताह में 5 दिन कामकाज की व्यवस्था है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार, शेयर बाजार आदि शनिवार को बंद रहते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों में भी शनिवार को काम नहीं होता। इसलिए बैंकों में 5-दिवसीय सप्ताह शुरू न करने की कोई वजह नहीं है।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) का कहना है कि 27 जनवरी को सभी बैंकों में अखिल भारतीय हड़ताल का फैसला लिया गया है। मालूम हो कि यूएफबीयू देश के नौ प्रमुख बैंक यूनियनों का संगठन है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ पुरानी पीढ़ी के निजी बैंकों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है। UFBU ने अपने बयान में आगे कहा है कि यूनियन के सोशल मीडिया कैंपेन #5DayBankingNow को X पर 18,80,027 इंप्रेशन मिले हैं। बता दें कि बैंक कर्मी पिछले काफी समय से 5-डेज बैंकिंग की मांग कर रहे हैं। सरकार और आरबीआई ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।
यदि हड़ताल होती है, तो बैंकों में लगातार तीन दिन कामकाज नहीं होगा। 25 जनवरी को रविवार है, 26 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बैंक बंद रहेंगे। 27 जनवरी को बैंककर्मियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। हड़ताल की सूरत में शाखाओं में काम नहीं होगा। मौजूद व्यवस्था के तहत बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। पिछले साल मार्च में वेतन संशोधन समझौते के दौरान इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और यूएफबीयू के बीच सभी शनिवार को अवकाश घोषित करने पर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार ने अब तक इसे मंजूरी नहीं दी है।
