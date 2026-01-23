Bank Holiday: तीन दिन छुट्टी, 27 जनवरी को स्ट्राइक, कल से पूरे चार दिन बंद हैं बैंक, आज ही निपटा लें काम

Banks closed for four days: बैंक कल यानी 24 जनवरी से पूरे चार दिन बंद रहने वाले हैं। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है, तो आज ही निपटा लेना बेहतर रहेगा। बैंक कर्मचारी अपनी पुरानी मांग को लेकर 27 जनवरी को हड़ताल पर जा रहे हैं। इस वजह से बैंकों में पूरे चार दिन कोई कामकाज नहीं होगा। हालांकि, सरकार की तरफ से हड़ताल रोकने की कोशिशें भी चल रही हैं। 22 जनवरी को दिल्ली में इस संबंध में एक बैठक भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बताया जा रहा है कि आज फिर बातचीत होनी है, यदि बात नहीं बनती तो फिर हड़ताल निश्चित है। लिहाजा, अच्छा यही होगा कि बैंक से जुड़े कामकाज आज ही निपटा लिए जाएं।