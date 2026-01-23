23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Bank Holiday: तीन दिन छुट्टी, 27 जनवरी को स्ट्राइक, कल से पूरे चार दिन बंद हैं बैंक, आज ही निपटा लें काम

Nationwide bank strike: बैंक कर्मचारी हर शनिवार को छुट्टी की मांग को लेकर 27 जनवरी को हड़ताल पर जाने वाले हैं। पिछले काफी समय से उनकी यह मांग सरकार के पास विधाराधीन है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 23, 2026

Banks closed for four days

बैंक पूरे चार दिन बंद रहेंगे। (PC: AI)

Banks closed for four days: बैंक कल यानी 24 जनवरी से पूरे चार दिन बंद रहने वाले हैं। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है, तो आज ही निपटा लेना बेहतर रहेगा। बैंक कर्मचारी अपनी पुरानी मांग को लेकर 27 जनवरी को हड़ताल पर जा रहे हैं। इस वजह से बैंकों में पूरे चार दिन कोई कामकाज नहीं होगा। हालांकि, सरकार की तरफ से हड़ताल रोकने की कोशिशें भी चल रही हैं। 22 जनवरी को दिल्ली में इस संबंध में एक बैठक भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बताया जा रहा है कि आज फिर बातचीत होनी है, यदि बात नहीं बनती तो फिर हड़ताल निश्चित है। लिहाजा, अच्छा यही होगा कि बैंक से जुड़े कामकाज आज ही निपटा लिए जाएं।

इस-इस दिन रहेंगे बंद

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, बैंकों में रविवार के साथ-साथ महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है। 24 जनवरी को शनिवार है, इसके बाद 25 जनवरी को रविवार और सोमवार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगी। 27 जनवरी को बैंक कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। इसके चलते बैंक पूरे चार दिन बंद रहेंगे। बैंक शाखाओं में कोई कामकाज नहीं होगा। बैंक कर्मी पिछले काफी समय से 5-डेज बैंकिंग की मांग कर रहे हैं, जिस पर सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इसी को लेकर 27 को हड़ताल बुलाई गई है।

टल भी सकती है Bank Strike

बैंक शाखाओं में भले ही इन चार दिनों में कोई कामकाज न हो, लेकिन ऑनलाइन सेवाएं मिलती रहेंगी। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम सहित डिजिटल चैनल चालू रहेंगे। जानकारी के अनुसार, हड़ताल रोकने के प्रयास जारी हैं। बैंक यूनियन से 22 जनवरी की शाम को बातचीत हुई थी, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। आज यानी 23 जनवरी को एक राउंड की बातचीत फिर होनी है। अगर कोई सहमति बनती है, तो हड़ताल को टाला जा सकता है। पूर्व में भी कई बार ऐसा हुआ है कि ऐन वक्त पर हड़ताल टाल दी गई। लेकिन यदि हड़ताल नहीं टलती तो फिर बैंक पूरे चार दिन बंद रहेंगे।

काफी समय से कर रहे मांग

बैंककर्मी पिछले काफी समय से प्रत्येक शनिवार को भी अवकाश घोषित करने की मांग करते आए हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की है। इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच इस पर सहमति बन चुकी है। पिछले साल 25 जुलाई को लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सभी शनिवार को अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। बैंक यूनियनों ने सरकार को यह आश्वासन भी दिया है कि 5-डेज बैंकिंग से कामकाज प्रभावित नहीं होगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि बैंक कर्मचारी हर दिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करेंगे।

LIC, RBI तो बैंक क्यों नहीं?

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने कहा कि मुख्य मांग पांच दिन का वर्किंग वीक लागू करना है, जिसमें सभी शनिवार की छुट्टी शामिल है। मार्च 2024 में सैलरी रिवीजन सेटलमेंट के दौरान इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के साथ इस बदलाव पर सहमति बनी थी, लेकिन इसे अभी तक लागू करने के लिए नोटिफाई नहीं किया गया है। मालूम हो कि यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के अधीन है। सरकार के साथ-साथ आरबीआई को भी इस प्रस्ताव को मंजूर करना होगा। बैंक कर्मचारियों का तर्क है कि जब आरबीआई, एलआईसी सहित तमाम सरकारी कार्यालयों में हर शनिवार को छुट्टी हो सकती है, तो फिर बैंकों में क्यों नहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Jan 2026 08:54 am

Published on:

23 Jan 2026 08:49 am

Hindi News / Business / Bank Holiday: तीन दिन छुट्टी, 27 जनवरी को स्ट्राइक, कल से पूरे चार दिन बंद हैं बैंक, आज ही निपटा लें काम

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

दावोस में अश्विनी वैष्णव: भारत की विकास रफ्तार सबसे तेज़, जल्द आएंगे स्वदेशी मोबाइल ब्रांड

Ashwini Vaishnaw
कारोबार

Budget 2026: ट्रंप की टैरिफ और वैश्विक चुनौतियों के बीच तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर भारत का फोकस

India economy
कारोबार

टैरिफ नहीं हैं भारत की सबसे बड़ी चिंता, IMF की पूर्व डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ ने बताई असली चुनौती

Gita Gopinath
कारोबार

Startup Ideas: सिर्फ 1 लाख रुपये लगाकर शुरू कर सकते हैं ये 7 स्टार्टअप, जोखिम भी कम और कमाई भी ज्यादा

Startup Ideas
कारोबार

Budget 2026: इनकम टैक्स में मिल सकती है यह बड़ी राहत, नए बजट में हो सकता है ऐलान

Budget 2026 New Tax Expectations
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.