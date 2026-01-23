Bank Holiday: तीन दिन छुट्टी, 27 जनवरी को स्ट्राइक, कल से पूरे चार दिन बंद हैं बैंक, आज ही निपटा लें काम

बैंक पूरे चार दिन बंद रहेंगे। (PC: AI)
Banks closed for four days: बैंक कल यानी 24 जनवरी से पूरे चार दिन बंद रहने वाले हैं। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है, तो आज ही निपटा लेना बेहतर रहेगा। बैंक कर्मचारी अपनी पुरानी मांग को लेकर 27 जनवरी को हड़ताल पर जा रहे हैं। इस वजह से बैंकों में पूरे चार दिन कोई कामकाज नहीं होगा। हालांकि, सरकार की तरफ से हड़ताल रोकने की कोशिशें भी चल रही हैं। 22 जनवरी को दिल्ली में इस संबंध में एक बैठक भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बताया जा रहा है कि आज फिर बातचीत होनी है, यदि बात नहीं बनती तो फिर हड़ताल निश्चित है। लिहाजा, अच्छा यही होगा कि बैंक से जुड़े कामकाज आज ही निपटा लिए जाएं।
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, बैंकों में रविवार के साथ-साथ महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है। 24 जनवरी को शनिवार है, इसके बाद 25 जनवरी को रविवार और सोमवार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगी। 27 जनवरी को बैंक कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। इसके चलते बैंक पूरे चार दिन बंद रहेंगे। बैंक शाखाओं में कोई कामकाज नहीं होगा। बैंक कर्मी पिछले काफी समय से 5-डेज बैंकिंग की मांग कर रहे हैं, जिस पर सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इसी को लेकर 27 को हड़ताल बुलाई गई है।
बैंक शाखाओं में भले ही इन चार दिनों में कोई कामकाज न हो, लेकिन ऑनलाइन सेवाएं मिलती रहेंगी। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम सहित डिजिटल चैनल चालू रहेंगे। जानकारी के अनुसार, हड़ताल रोकने के प्रयास जारी हैं। बैंक यूनियन से 22 जनवरी की शाम को बातचीत हुई थी, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। आज यानी 23 जनवरी को एक राउंड की बातचीत फिर होनी है। अगर कोई सहमति बनती है, तो हड़ताल को टाला जा सकता है। पूर्व में भी कई बार ऐसा हुआ है कि ऐन वक्त पर हड़ताल टाल दी गई। लेकिन यदि हड़ताल नहीं टलती तो फिर बैंक पूरे चार दिन बंद रहेंगे।
बैंककर्मी पिछले काफी समय से प्रत्येक शनिवार को भी अवकाश घोषित करने की मांग करते आए हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की है। इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच इस पर सहमति बन चुकी है। पिछले साल 25 जुलाई को लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सभी शनिवार को अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। बैंक यूनियनों ने सरकार को यह आश्वासन भी दिया है कि 5-डेज बैंकिंग से कामकाज प्रभावित नहीं होगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि बैंक कर्मचारी हर दिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करेंगे।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने कहा कि मुख्य मांग पांच दिन का वर्किंग वीक लागू करना है, जिसमें सभी शनिवार की छुट्टी शामिल है। मार्च 2024 में सैलरी रिवीजन सेटलमेंट के दौरान इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के साथ इस बदलाव पर सहमति बनी थी, लेकिन इसे अभी तक लागू करने के लिए नोटिफाई नहीं किया गया है। मालूम हो कि यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के अधीन है। सरकार के साथ-साथ आरबीआई को भी इस प्रस्ताव को मंजूर करना होगा। बैंक कर्मचारियों का तर्क है कि जब आरबीआई, एलआईसी सहित तमाम सरकारी कार्यालयों में हर शनिवार को छुट्टी हो सकती है, तो फिर बैंकों में क्यों नहीं।
