21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Banking Alert: एक-दो नहीं पूरे 4 दिन बंद हैं बैंक, अभी निपटा लें काम, जानें वजह और तारीख

Banks closed dates: बैंक कर्मचारी अपनी मांग को लेकर 27 जनवरी को हड़ताल पर जाने वाले हैं। इस वजह से बैंकिंग गतिविधियां पूरे चार दिन प्रभावित रहेंगी। शाखाओं में कोई कामकाज नहीं होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 21, 2026

Banks closed for four days

बैंक 24 से 27 तक बंद रहेंगे। (PC: AI)

Bank strike January 27: अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई कामकाज है, तो अभी निपटा लें क्योंकि बैंक पूरे चार दिन बंद रहने वाले हैं। बैंक कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। इस वजह से बैंक एक-दो नहीं पूरे चार दिन बंद रहने वाले हैं। 24 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में बैंक से जुड़ा कामकाज अभी निपटा लेना बेहतर रहेगा। बैंक यूनियन ने काफी पहले ही 27 जनवरी की हड़ताल का ऐलान कर दिया था। अब तक सरकार द्वारा बैंक यूनियन से बातचीत की कोई जानकारी सामने नहीं है, लिहाजा हड़ताल तय है।

ऑनलाइन सेवाएं रहेंगी चालू

मौजूद व्यवस्था के तहत बैंकों में रविवार के साथ-साथ महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है। 24 जनवरी को शनिवार है, इसके बाद 25 जनवरी को रविवार और सोमवार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, जो एक सरकारी छुट्टी है। 27 जनवरी को प्रस्तावित हड़ताल के कारण बैंक पूरे चार दिन बंद रहेंगे। बैंक शाखाओं में कोई कामकाज नहीं होगा। हालांकि, ऑनलाइन मिलने वाले सेवाएं चालू रहेंगी। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम सहित डिजिटल चैनल चालू रहेंगे।

कामकाज नहीं होगा प्रभावित

बैंककर्मी 5 डेज बैंकिंग की मांग के चलते हड़ताल पर जा रहे हैं। पिछले काफी समय से बैंकर्स प्रत्येक शनिवार को भी अवकाश घोषित करने की मांग करते आए हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की है। इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच इस पर सहमति बन चुकी है। पिछले साल 25 जुलाई को लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सभी शनिवार को अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। बैंक यूनियनों ने सरकार को यह आश्वासन भी दिया है कि 5-डेज बैंकिंग से कामकाज प्रभावित नहीं होगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि बैंक कर्मचारी हर दिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करेंगे।

सहमति बनी, कुछ हुआ नहीं

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) का कहना है कि उसकी मुख्य मांग पांच दिन का वर्किंग वीक लागू करना है, जिसमें सभी शनिवार की छुट्टी शामिल है। उसका तर्क है कि मार्च 2024 में सैलरी रिवीजन सेटलमेंट के दौरान इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के साथ इस बदलाव पर सहमति बनी थी, लेकिन इसे अभी तक लागू करने के लिए नोटिफाई नहीं किया गया है। बैंक यूनियन का मानना है कि 5-डेज बैंकिंग से कर्मचारियों का हौसला बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और बैंकिंग सेक्टर काम करने के मॉर्डन तरीकों के साथ खुद को अलाइन कर पाएगा।

काम का बढ़ रहा बोझ

5-डेज बैंकिंग की मांग को लेकर बैंक कर्मचारी पहले भी कई बार हड़ताल पर भी जा चुके हैं। यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के अधीन है। सरकार के साथ-साथ आरबीआई को भी इस प्रस्ताव को मंजूर करना होगा। बैंक कर्मचारियों का तर्क है कि जब आरबीआई, एलआईसी सहित तमाम सरकारी कार्यालयों में हर शनिवार को छुट्टी हो सकती है, तो फिर बैंकों में क्यों नहीं। बैंकों के कामकाज में पिछले कुछ समय से काफी बढ़ोतरी हुई है। हालात ये हो चले हैं कि देर तक रुकना और जल्दी ऑफिस पहुंचना उनके लिए हर रोज की बात हो गई है। ऐसे में 5 डेज बैंकिंग बेहद जरूरी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Jan 2026 07:57 am

Published on:

21 Jan 2026 07:49 am

Hindi News / Business / Banking Alert: एक-दो नहीं पूरे 4 दिन बंद हैं बैंक, अभी निपटा लें काम, जानें वजह और तारीख

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Pink Tax: पुरुषों का सामान सस्ता और महिलाओं का महंगा क्यों… कब खत्म होगा यह पिंक टैक्स? हर साल लग रहा लाखों का चूना

What is Pink Tax
कारोबार

40 की उम्र में जा रही लोगों की नौकरी, कॉरपोरेट दुनिया में बढ़ रहा यह खतरा

layoffs in india at 40
कारोबार

आम आदमी कैसे बने अमीर? ChatGPT की इस सलाह ने सबको चौंकाया, दे रहा एक्सपर्ट्स को टक्कर

chatgpt advice to become rich
कारोबार

क्यों लगा IndiGo को 2000 करोड़ रुपये का झटका? यात्रियों को मिलेगा वाउचर

indigo got hit rs 2000 crore
कारोबार

अगले 5 साल में हम कर लेंगे चीन की बराबरी, 4000 डॉलर तक पहुंच जाएगी लोगों की इनकम, देखिए आंकड़े

Indian Economy News
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.