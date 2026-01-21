Banking Alert: एक-दो नहीं पूरे 4 दिन बंद हैं बैंक, अभी निपटा लें काम, जानें वजह और तारीख

बैंककर्मी 5 डेज बैंकिंग की मांग के चलते हड़ताल पर जा रहे हैं। पिछले काफी समय से बैंकर्स प्रत्येक शनिवार को भी अवकाश घोषित करने की मांग करते आए हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की है। इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच इस पर सहमति बन चुकी है। पिछले साल 25 जुलाई को लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सभी शनिवार को अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। बैंक यूनियनों ने सरकार को यह आश्वासन भी दिया है कि 5-डेज बैंकिंग से कामकाज प्रभावित नहीं होगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि बैंक कर्मचारी हर दिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करेंगे।