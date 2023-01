शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट, अदानी ग्रुप के ज्यादातर शेयर्स में लगा लोअर सर्किट, 2.83 लाख करोड़ का नुकसान

भारतीय शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) 287.60 में अंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में 874.16 अंक की गिरावट के साथ बंद हो गया है। इसके साथ ही अदानी ग्रुप के ज्यादातर शेयर्स में लोअर सर्किट लग गया है।

big fall in stock market, Lower circuit in most of Adani Group's shares, loss of 2.83 lakh crore in market cap