अब तक की सबसे बड़ी मंदी: Handicraft निर्यातक बोले, नए ऑर्डर मिलना बंद हो गए, पुराने भी होल्ड

राजस्थान का विश्वविख्यात हैण्डीक्राफ्ट निर्यात उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना और फिर युद्ध के बाद मंदी ने दुनियाभर में फल-फूल रहे हैण्डीक्राफ्ट निर्यात उद्योग की चूलें हिलाकर रख दी है। करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा अर्जन कराने वाले हैण्डीक्राफ्ट सेक्टर में आई इस मंदी से निर्यातकों को मिलने वाले ऑर्डर्स में भारी गिरावट आई है। जहां निर्यातकों के पास साल भर के ऑर्डर एडवांस में रहते थे, वहां आज निर्यातकों के पास ऑर्डर्स की कमी है। अगर, ऑर्डर हैं तो कंटेनर नहीं हैं।

दुनियाभर में धूम मचाने वाले राजस्थान के जोधपुर, जयपुर और दूसरे अन्य शहरों का हैण्डीक्राफ्ट उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है। अमरीकन व यूरोपियन ग्राहकों की जोधपुर के हैण्डीक्राफ्ट फर्नीचर की खरीदारी में कम रुचि देखने को मिल रही है। यही कारण है कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में हैण्डीक्राफ्ट निर्यात में करीब 40 प्रतिशत तक की गिरावट आई है, जो हैण्डीक्राफ्ट इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट या मंदी मानी जा रही है। जून में करीब 1500-1600 कंटेनर्स ही निर्यात हुए, जबकि सामान्य तौर पर यह आंकड़ा 3200-3500 रहता है। ऑर्डर नहीं होने की वजह से जोधपुर की करीब 100 हैण्डीक्राफ्ट इकाइयों में काम ठप हो चुका है। आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ सकती है। निर्यातकों के पास भी आगे के लिए ऑर्डर नहीं हैं। अमरीका, यूरोप सहित अन्य देशों के बायर्स ने यहां के निर्यातकों के ऑर्डर होल्ड करवा दिए हैं।

