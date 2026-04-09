सिर्फ 74 रुपये में बेचनी पड़ी 12,000 करोड़ की कंपनी, कैसे अर्श से फर्श पर आ गया इतना बड़ा कारोबार?

अक्टूबर 2025 में दुबई की एक अदालत ने बीआर शेट्टी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 4.6 करोड़ डॉलर चुकाने का आदेश दिया है। यह पैसा उन्होंने पर्सनल गारंटी के तौर पर लिया था। आज उनकी संपत्तियां फ्रीज हैं और वे कई देशों में कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। एनएमसी हेल्थ नए मालिकों के तहत काम कर रही है, जबकि शेट्टी कानूनी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। यह मामला नए दौर के उद्यमियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेस की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। बीआर शेट्टी एक समय यूएई के सबसे अमीर भारतीयों में शामिल थे। उनका नेटवर्थ 4 अरब डॉलर था। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा था।