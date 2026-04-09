Stock Market Today: युद्ध विराम के बावजूद बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 613 अंक टूटा, इन शेयरों में दिख रही बिकवाली

गुरुवार को एमएससीआई का एशिया प्रशांत इक्विटी सूचकांक 1 प्रतिशत गिर गया। इसके चलते पिछले सत्र में आई तेजी का कुछ हिस्सा उलट गया। गिरावट का यह रुझान मुख्य रूप से एशिया के प्रमुख बाजारों में दिखाई दिया। इसके चलते जापान के ओसाका एक्सचेंज पर निक्केई 225 वायदा 0.7 फीसदी नीचे आ गया। हांगकांग का हैंग सेंग 0.8 फीसदी गिरा और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.7 प्रतिशत फिसल गया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 लगभग स्थिर रहा। दूसरी ओर अमेरिका का एसएंडपी 500 वायदा 0.2 फीसदी गिरा, जबकि यूरो स्टॉक्स 50 वायदा में 0.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।