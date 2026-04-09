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Stock Market Today: युद्ध विराम के बावजूद बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 613 अंक टूटा, इन शेयरों में दिख रही बिकवाली

indian stock market: युद्ध विराम की खबरों के बाद बुधवार को शेयर बाजार में ऐतिहासिक तेजी आई। लेकिन यह खुशी ज्यााद देर नहीं रही गुरूवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। इसका मुख्य कारण कमजोर वैश्विक बाजार से मिले संकेत रहे।

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भारत

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Gajanand Prajapat

Apr 09, 2026

Despite the ceasefire, the market fell, opening with a decline of 613 points.

शेयर बाजार में गिरावट। फोटो: एआइ

ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम की खबरों के बीच शेयर बाजार में बुधवार को आई तेजी अब फिकी पड़ने लगी है। गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही वैश्विक बाजार भी बिकवाली से दबाव में रहे। तेहरान ने कहा कि समझौते की कई शर्तों का उल्लंघन किया जा चुका है, क्योंकि मध्यपूर्व में छुटपुट लड़ाई जारी है। इसके चलते गुरुवार को तेल की कीमतों में आई तेजी ने वैश्विक बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी।

भारतीय बाजार में आज की गिरावट

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 613 अंक गिरकर 76,950 के स्तर पर पहुंच गया। दूसरी और निफ्टी 182 अंक की गिरावट के साथ 23,185.15 के स्तर पर आ गया। इसके साथ ही गुरुवार को रुपये में भी गिरावट देखी गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 92.66 के स्तर पर खुला।

सेंसेक्स के शुरुआती 30 प्रमुख शेयरों में अधिकतर लाल निशान पर रहे। इनमें से सबसे ज्यादा गिरावट INFY में 2.02 फीसदी की गिरावट देखी गई है। इसके साथ ही ETERNAL और HDFCBANK के शेयर में भी गिरावट आई है। NTPC के शेयर 1.84 फीसदी की बढ़ते देखी गई है।

आईटी सेक्टर सबसे अधिक टूटा

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज मिलाजुला रुख देखने को मिला। एनएसई के 15 सेक्टर इंडेक्स में से 8 गिरावट में रहे, जिसमें आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा कमजोर रहा और करीब 1.2 फीसदी नीचे चला गया। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस और बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट देखी गई। वहीं दूसरी ओर मेटल सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया और निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 1 फीसदी चढ़कर सबसे बड़ा गेनर रहा।

वैश्विक बाजारों का माहौल

गुरुवार को एमएससीआई का एशिया प्रशांत इक्विटी सूचकांक 1 प्रतिशत गिर गया। इसके चलते पिछले सत्र में आई तेजी का कुछ हिस्सा उलट गया। गिरावट का यह रुझान मुख्य रूप से एशिया के प्रमुख बाजारों में दिखाई दिया। इसके चलते जापान के ओसाका एक्सचेंज पर निक्केई 225 वायदा 0.7 फीसदी नीचे आ गया। हांगकांग का हैंग सेंग 0.8 फीसदी गिरा और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.7 प्रतिशत फिसल गया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 लगभग स्थिर रहा। दूसरी ओर अमेरिका का एसएंडपी 500 वायदा 0.2 फीसदी गिरा, जबकि यूरो स्टॉक्स 50 वायदा में 0.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

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Updated on:

09 Apr 2026 10:35 am

Published on:

09 Apr 2026 09:58 am

Hindi News / Business / Stock Market Today: युद्ध विराम के बावजूद बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 613 अंक टूटा, इन शेयरों में दिख रही बिकवाली

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