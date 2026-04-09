Gold Silver Price Today: सोना हुआ 52,000 रुपये सस्ता, चांदी 2 लाख रुपये टूटी, जानिए क्या हैं लेटेस्ट कीमतें

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का भाव 806 रुपये की गिरावट के साथ 1,50,970 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कमजोर वैश्विक रुख के चलते यह गिरावट देखी जा रही है। लेबनान पर इजराइल के हमले से कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। इससे यूएस ईरान सीजफायर और होर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इससे सोने पर दबाव बढ़ रहा है। बढ़ती तेल की कीमतें महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ाती हैं, जिससे शॉर्ट टर्म में यूएस फेड के सख्त रुख बरकरार रखने के संकेत मिलते हैं।