Smartphone Price: सैमसंग से लेकर वीवो, ओप्पो और शाओमी तक… सबने 40% तक महंगे कर दिये स्मार्टफोन, यह है बड़ी वजह

वीवो ने अपने बजट फोन वीवो टी4 लाइट के दाम 9,999 रुपये से बढ़ाकर 13,999 रुपये कर दिये हैं। वहीं, सैमसंग ने अपने मिड रेंज फोन जैसे गैलेक्सी ए36 को नए अवतार में 36 फीसदी महंगा कर 52,999 रुपये पर लॉन्च किया है। ओप्पो और शाओमी ने भी अपने कई मॉडलों की कीमतों में 32 फीसदी तक का इजाफा किया है। मोटोरोला ने अपने तीन लोकप्रिय मॉडलों के दाम बढ़ा दिए हैं। बजट फोन मोटो जी35 की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, मोटो जी57 पॉवर अब 1,000 रुपये महंगा हो गया है। प्रीमियम मिड-रेंज फोन मोटोरोला एज 60 फ्यूजन की कीमत में 2,000 रुपए का इजाफा किया है।