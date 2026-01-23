Budget 2026: शादीशुदा कपल्स को मिल सकती है ये छूटें, टैक्स का बोझ हो सकता है कम

Budget 2026 Married Couples Tax Benefits: बजट का समय आते ही देशभर के करदाताओं की नजरें सरकार के फैसलों पर टिक जाती हैं। हर साल आम आदमी को टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद रहती है, खासकर मिडिल क्लास परिवारों के लिए। बजट 2026 में शादीशुदा कपल्स को टैक्स में छूट देने और जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम लागू करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जिससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिल सकता है।