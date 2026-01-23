23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

कारोबार

Budget 2026: शादीशुदा कपल्स को मिल सकती है ये छूटें, टैक्स का बोझ हो सकता है कम

बजट 2026 में शादीशुदा कपल्स के लिए जॉइंट टैक्सेशन लागू होने की संभावना है। इससे मिडिल क्लास परिवारों पर टैक्स का बोझ कम हो सकता है और टैक्स सिस्टम ज्यादा न्यायसंगत बन सकता है।

Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 23, 2026

Married couple tax benefits budget 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Budget 2026 Married Couples Tax Benefits: बजट का समय आते ही देशभर के करदाताओं की नजरें सरकार के फैसलों पर टिक जाती हैं। हर साल आम आदमी को टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद रहती है, खासकर मिडिल क्लास परिवारों के लिए। बजट 2026 में शादीशुदा कपल्स को टैक्स में छूट देने और जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम लागू करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जिससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिल सकता है।

जॉइंट टैक्सेशन क्या है? (What is Joint Taxation?)

जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम में पति-पत्नी की कुल आय को जोड़कर टैक्स की गणना की जाती है। अभी भारत में पति और पत्नी को अलग-अलग पैन पर इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है, जिससे कई बार एक ही परिवार पर ज्यादा टैक्स का बोझ पड़ता है। नए सिस्टम में परिवार को एक इकाई मानने से टैक्स स्लैब का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा, जिससे कुल टैक्स देनदारी घट सकती है।

किसे सबसे ज्यादा फायदा?

मौजूदा टैक्स व्यवस्था का सबसे बड़ा नुकसान उन परिवारों को होता है जहां एक ही सदस्य कमाने वाला होता है। ऐसे मामलों में पूरी आय एक व्यक्ति पर टैक्सेबल हो जाती है। जॉइंट टैक्सेशन लागू होने से इनकम दो हिस्सों में मानी जा सकेगी, जिससे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दो बार मिल सकता है। इससे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवारों को सीधी राहत मिलने की संभावना है।

संभावित बदलाव के असर

अगर बजट 2026 में जॉइंट टैक्सेशन को मंजूरी मिलती है तो यह भारत की टैक्स प्रणाली में बड़ा बदलाव होगा। इससे होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल खर्च जैसे डिडक्शन का पूरा लाभ परिवार को मिल सकेगा। इसके अलावा टैक्स प्लानिंग आसान होगी और सेविंग्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे घरेलू खर्च और निवेश दोनों में संतुलन आ सकता है।

Published on:

23 Jan 2026 10:39 am

Hindi News / Business / Budget 2026: शादीशुदा कपल्स को मिल सकती है ये छूटें, टैक्स का बोझ हो सकता है कम

