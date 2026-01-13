13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Budget 2026: क्या नया टैक्स सिस्टम होम लोन पर छूट देता है? जानिए क्या हैं नियम

Budget 2026 में New Tax Regime को पूरी तरह बिना छूट वाला सिस्टम मानना सही नहीं है। किराये पर दिए गए मकान के लिए Home Loan Interest पर Section 24(b) के तहत सीमित टैक्स राहत अब भी मिलती है, लेकिन इसके साथ कड़े नियम लागू रहते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 13, 2026

budget 2026 new tax system

प्रताकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Budget 2026 आने से पहले नए टैक्स सिस्टम (New Tax Regime) को लेकर लोगों के मन में कई सवाल बने हुए हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि इस टैक्स सिस्टम में किसी भी तरह की छूट मिलती है या नहीं। सरकार ने नए टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए इसमें अधिकांश छूट और कटौतियां हटाई थीं। इसलिए आमतौर पर यह माना जाता है कि नए टैक्स सिस्टम में कोई टैक्स छूट नहीं होती, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। खासकर अगर आपकी प्रॉपर्टी किराये पर दी गई है, तो Home Loan Interest पर अब भी कुछ राहत मिलती है।

Home Loan ब्याज का नियम

नए टैक्स सिस्टम में खुद रहने वाले मकान यानी Self-Occupied Property पर होम लोन के ब्याज पर कोई छूट नहीं मिलती। लेकिन अगर मकान किराये पर दिया गया है, तो नियम अलग हो जाते हैं। ऐसी संपत्ति को Let-Out Property कहा जाता है। इस स्थिति में मकान से होने वाली आय की गणना करते समय सेक्शन 24(b) के तहत होम लोन के ब्याज को घटाने की अनुमति है। हालांकि, यह छूट पूरी तरह खुली नहीं होती और कुछ तय नियमों के साथ ही मिलती है। इसका मकसद यह देखना है कि किराये से असल में कितनी आय हो रही है।

Loss Set-Off और Carry Forward की सीमाएं

अगर आपने घर किराये पर दिया है और होम लोन लिया हुआ है, तो नए टैक्स सिस्टम (New Tax Regime) में नुकसान को समझना जरूरी है। अगर आपको किराये से कम पैसा मिलता है और लोन का ब्याज ज्यादा देना पड़ता है, तो इसे नुकसान कहा जाता है। Budget 2026 के नियमों के अनुसार, इस नुकसान को आप अपनी सैलरी या दूसरी कमाई से पूरा नहीं घटा सकते। साथ ही, यह नुकसान कई सालों तक आगे (Carry Forward) ले जाकर एडजस्ट करने की सुविधा भी ज्यादातर मामलों में नहीं मिलती। पुराने टैक्स सिस्टम के मुकाबले यह नियम ज्यादा सख्त है।

किराये की आय ज्यादा

अगर आपके घर से मिलने वाला किराया, होम लोन के ब्याज से ज्यादा है, तो आप आय में से पूरे ब्याज की कटौती ले सकते हैं। इसके बाद जो रकम बचती है, उसी पर टैक्स देना होता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय बैंक या लोन देने वाले का नाम, लोन अकाउंट की जानकारी, लोन लेने की तारीख और साल भर में चुकाया गया ब्याज सही-सही बताना जरूरी है। अगर कोई जानकारी गलत या अधूरी हुई, तो टैक्स विभाग सवाल पूछ सकता है या नोटिस भेज सकता है।

ये भी पढ़ें

43 लाख से ज्यादा म्यूचुअल फंड SIP हुईं बंद, क्यों निवेशक ले रहे यह फैसला?
कारोबार
SIP closing trend

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Budget 2026

Published on:

13 Jan 2026 02:18 pm

Hindi News / Business / Budget 2026: क्या नया टैक्स सिस्टम होम लोन पर छूट देता है? जानिए क्या हैं नियम

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

बुजुर्गों की पेंशन टेंशन खत्म! घर बैठे फ्री में बनेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जानिए EPFO की डोरस्टेप सर्विस

कारोबार

UPI से गलत नंबर पर भेज दिए पैसे? ऐसे पा सकते हैं वापस, जानिए प्रक्रिया

wrong upi transaction
कारोबार

10 मिनट में नहीं होगा Blinkit का सामान डिलीवर, सरकार के दखल के बाद बड़ा बदलाव

राष्ट्रीय

Gold Price Today: टूट गए सोने के भाव, चांदी में भी आई गिरावट, तनिष्क और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today
कारोबार

ड्रीम कार लैंड रोवर डिफेंडर खरीदनी है? 20-4-10 रूल बताएगा आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.