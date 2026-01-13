Budget 2026: क्या नया टैक्स सिस्टम होम लोन पर छूट देता है? जानिए क्या हैं नियम

Budget 2026 आने से पहले नए टैक्स सिस्टम (New Tax Regime) को लेकर लोगों के मन में कई सवाल बने हुए हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि इस टैक्स सिस्टम में किसी भी तरह की छूट मिलती है या नहीं। सरकार ने नए टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए इसमें अधिकांश छूट और कटौतियां हटाई थीं। इसलिए आमतौर पर यह माना जाता है कि नए टैक्स सिस्टम में कोई टैक्स छूट नहीं होती, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। खासकर अगर आपकी प्रॉपर्टी किराये पर दी गई है, तो Home Loan Interest पर अब भी कुछ राहत मिलती है।