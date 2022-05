Cental Bank Of India: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी 600 शाखाएं कर सकता है बंद, बताई यह वजह

Cental Bank Of India: वित्तीय संकट से जूझ रही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर रही 600 शाखाएं बंद करने पर विचार कर रही है। देशभर में इस बैंक की कुल 4594 शाखाएं हैं।

Cental Bank Of India ने वित्तीय संकट के कारण अपनी 13 फीसदी शाखाएं बंद करने का मन बना लिया है। कई वर्षों से बैंक पर वित्तीय दबाव था और अंततः इस बैंक ने अपनी 600 शाखाओं को बंद करने का निर्णय लिया है। सेंट्रल बैंक मार्च 2023 तक देशभर में अपनी करीब 600 शाखाओं को बंद करने या फिर घाटे में चल रहे शाखाओं का विलय करने पर विचार कर रहा है। देश भर में इस बैंक की 4594 शाखाएं हैं। एक सरकारी सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ये निर्णय लेना काफी कठिन था। ये कदम वित्तिय हालात में सुधार के लिए उठाया गया है और इसके बाद अचल संपत्ति जैसी गैर-प्रमुख संपत्तियों की बिक्री होगी।

