होर्मुज की तरफ बढ़ रहे 6 जहाजों ने मारा यू-टर्न, 1 भारतीय टैंकर रडार से गायब, आखिर चल क्या रहा है?

Strait of Hormuz latest news: होर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर शनिवार सुबह को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के तेल बाजार को हिलाकर रख दिया। छह तेल टैंकर, जो दुबई के पास से कच्चा तेल लादकर होर्मुज की तरफ बढ़ रहे थे, अचानक पलटकर वापस आ गए। न कोई आधिकारिक ऐलान, न कोई साफ बयान। बस यू-टर्न। यह तस्वीर साफ बता रही है कि ईरान के विदेश मंत्री का शुक्रवार को दिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि होर्मुज स्ट्रेट सबके लिए खुला है, जमीन पर काम नहीं आया। ईरान की अर्ध-सरकारी फार्स न्यूज एजेंसी ने बाद में साफ किया कि अगर अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी जारी है तो रास्ता बंद ही रहेगा। यानी एक तरफ से खुला, दूसरी तरफ से बंद।