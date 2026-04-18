Gold Silver Price Today: अक्षय तृतीया से पहले 10,000 रुपये महंगी हुई चांदी, सोने में भी बड़ा उछाल, जानिए लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Rate Today: भारतीय संस्कृति में अक्षय तृतीया को सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। किसी भी काम की नई शुरूआत करने, शादी-ब्याह करने और आध्यात्मिक कार्यों के लिए यह बेहद शुभ दिन माना जाता है। यह दिन समृद्धि का प्रतीक भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किये गए काम का फल अक्षय रहता है। यानी वह कभी खत्म नहीं होता। इस दिन सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है।