जीत पर हर खिलाड़ी को कार… घोषणा कर गायब हुईं चेयरमैन, अब लोग पूछ रहे – क्या हुआ तेरा वादा?

योंगझोऊ टीम ने हुनान प्रांत की 13 टीमों को हराकर 27 दिसंबर को चैंपियनशिप जीत ली। टीम की जीत के बाद टैंग एकदम से गायब हो गईं। उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया और सोशल मीडिया अकाउंट से सभी संबंधित वीडियो डिलीट कर दिए गए। जब लोकल कल्चर और टूरिज्म ब्यूरो के अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया, तो महिला एंटरप्रेन्योर ने कहा कि वह बिजनेस ट्रिप पर हैं और बाद में एक नए डोनेशन प्लान पर बात करेंगी। लेकिन उन्होंने कार गिफ्ट करने को लेकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने ऐसा दर्शाने की कोशिश की, जैसे ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि उनका बिजनेस एवं परिवार इन दिनों में मुश्किल दौर से गुजर रहा है और वह अभी भी टीम को 100,000 युआन देने को तैयार हैं।