31 जुलाई कई जरूरी कामों का आखिरी दिन, आज ही निपटा लें ITR, PM किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े काम

31 जुलाई कई कामों का आखिरी दिन है। आज इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), PM किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) से जुड़े कामों को आज ही निपटा लें नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।

Published: July 31, 2022 10:30:38 am

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 रखी है। यानी अब आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्दी से फाइल कर लीजिए, नहीं तो आज के बाद रिटर्न फाइल करने के लिए आपको लेट फीस पेमेंट करना पड़ेगा। इसके साथ ही PM किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) से जुड़े कामों को भी आज ही निपटा लीजिए क्योंकि इसकी लास्ट डेट भी 31 जुलाई ही रखी गई है।

Complete the work related to ITR, PM Kisan Samman Nidhi and Prime Minister's crop insurance scheme today